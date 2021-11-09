花蓮救護車配心電圖機 救回34人

花蓮縣所有消防隊三十七部救護車全部都配置十二導程心電圖機，救護人員在送疑似心臟病患就醫途中，可現場同步把資訊回傳到醫院端。（花蓮縣消防局提供）

2021/11/09 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕近日天氣逐漸變冷，心血管相關疾病也容易增加，由於花蓮縣境狹長，花蓮縣消防局成立救心團隊，將全轄三十七部救護車全部配置十二導程心電圖機，救護人員在送疑似心臟病患就醫途中，可現場同步把資訊回傳到醫院端，今年已經成功救回二十二人，過去兩年試辦期間也成功救回十二人。

花蓮縣消防局指出，經由消防人員在急救現場給予症狀疑似心肌梗塞患者實施心電圖監測後，立即把心電圖及即時影像傳輸到醫院急診室，由心臟科團隊醫師在線上即時判讀，如確診屬急性心肌梗塞，則囑咐消防局高級救護技術員依據預立醫囑給予患者藥物治療，甚至實施電擊；醫院方也立即可啟動醫院端心導管小組整備待命接手，加速心臟急救過程。

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花蓮縣消防局指出，依據美國心臟醫學會對於急性心肌梗塞救治的黃金時間指引為自患者抵醫院後九十分鐘內完成心導管手術，現今花蓮縣消防局救心團隊已把醫生視角延伸到救護現場，急救處置由消防救護技術員從急救現場開始，患者經由救護車送抵急診門口時，急救醫院心臟科團隊已完成收治整備，如今更創下於救護車上確診急性心肌梗塞，到抵達醫院完成心導管手術僅三十七分鐘的紀錄。

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