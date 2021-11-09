高中生吸電子煙 花蓮5年增3倍

青少年電子煙吸食率節節上升，各縣市紛紛訂定管理自治條例。（記者花孟璟攝）

2021/11/09 05:30

議員催生新興菸品管理自治條例 縣府正研擬草案

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市上週通過新興菸品管理自治條例，有高中學校教官投訴，學生因電子煙購買容易，造型「像隨身碟」且口味多樣，危害學子健康。對此花蓮縣衛生局長朱家祥說，花蓮縣的高中學生二○一九年電子煙使用率，是二○一四年的三倍，縣府正在研擬草案儘速送交縣議會審查。

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縣議員張美慧昨天說，台北市議會三日通過新興菸品管理自治條例，管理電子煙、加熱式菸品，花蓮也有教官向她投訴，學生購買電子煙很容易，網路搜索花蓮電子煙、咖哩棒、小煙等關鍵字，至少能找到三家實體店面，也可透過網路購買，外型類似隨身碟、打火機，且不需要使用打火機，還有類似水果味道且沒有菸味，她呼籲衛生局重視校園電子煙危害，要求花蓮縣衛生局儘速制定相關自治條例。

議員連署超過7成

縣議員林宗昆也說，已整合各縣市自治條例版本送花蓮縣衛生局，且目前縣議員連署也超過七成，希望縣府重視，早日將草案送到議會審查。

衛生局長朱家祥說，國健署調查花蓮縣二○一四年高中生的電子煙吸食率是三點一％，到二○一九年是十點一％，五年增加三倍，已有八個縣市訂出新興菸品管理自治條例，包括新竹縣、台中、嘉義、桃園、宜蘭、高雄市、新北市、苗栗縣、台北市等，花蓮縣府也在草擬中，近期內召集專家、民代及民眾舉辦公聽會逐條討論，法規會儘速送議會審查。

購買容易 危害學子健康

衛生局表示，電子煙依照菸害防制法十四條，可開罰電子煙器具，如電子煙油含有尼古丁可依藥事法裁處，縣府這兩年有前往電子煙實體通路稽查，電子煙器具去年裁罰二件、今年一到九月二件，主要是因為現在業者為了逃避查緝，採取「化整為零」的方式販售，造成查緝不容易。

（吸菸有害健康）

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