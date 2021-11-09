輪椅女孩遭公車司機嘲諷 交局：已著手調查

2021/11/09 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕「輪椅女孩雪莉」在臉書分享自己搭乘大台南公車卻遭到司機嘲諷「不會開輪椅」，引發許多民眾關注，市長黃偉哲留言致歉，允諾會立即檢討改進。南市交通局表示，目前已著手調查，若司機確實有疏失責任，將依法開罰九千元，也會要求客運業者加強服務品質及教育訓練。

黃偉哲道歉 允立即檢討改進

「輪椅女孩雪莉」貼文指出，搭公車返家時，剛準備上車司機就說她的輪椅沒辦法扣上固定卡榫，但過去搭同一號公車都沒有問題，其他司機也會幫忙扣上。之後該名司機更說，「你是不是不會開這個車啊？」等話語，講話口氣令她感到受指責及不舒服。

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貼文表示，下車時倒車準備下公車斜坡，司機在她差點翻車時才幫忙，卻在幫忙過程中不斷指責「你就是不會開輪椅才會這樣，你到底是開多久啊？」聽到她回答自己已開三年多了，司機還說，「你開三年開成這樣。」

輪椅女孩強調 多數司機很友善

「輪椅女孩雪莉」強調，在台「輪椅女孩雪莉」強調，在台南搭公車的經驗大部分是好的，很多司機很友善親切，但總有少數的例外，只是希望大家能夠將心比心。

交通局表示，當晚已取得相關乘車資訊並著手調查，經查司機在服務乘客上車時，疑似言詞不當服務不佳，影響乘客搭乘權益與觀感，公共運輸處已調閱行車影像釐清過程，督責客運業者應加強所屬教育訓練及辦理回訓課程，並將持續推動各項無障礙公共運輸服務。

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