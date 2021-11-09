西市場街廓整建 中央補助5890萬

行政院長蘇貞昌（前排右5）在行政院秘書長李孟諺（前排右4）與經濟部長王美花（前排右3）、台南市長黃偉哲（前排左4）、立委陳亭妃（前排左3）等人陪同下，視察台南西市場。（記者劉婉君攝）

2021/11/09 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕西市場古蹟修復工程已於四月完工，重現最美馬薩式屋頂百年古蹟市場風貌，市府再向中央爭取五八九○萬元，將辦理周邊街廓整建工程，預計明年底完工啟用。行政院長蘇貞長昨天前往視察，當場允諾補助，唯一要求就是未來營運要做好整齊、乾淨、有水準。

蘇揆︰須做到整齊、乾淨、有水準

蘇貞昌昨天由行政院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、市長黃偉哲等人陪同前往西市場視察，蘇貞昌表示，日本人興建西市場的目的就是要改善衛生條件、提高市場水準，至今一百年過去了，硬體用了二億元完成主體修復後，為了進一步弄得更完善，行政院決定支持周邊街廓整建經費，只拜託硬體蓋好了、營運整理好了以後，讓西市場整齊、乾淨，給消費者好印象，生意才會好，要是看起來亂亂的，投入的金錢與功夫就都浪費了。

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蘇貞昌說，此趟到台南，看到台南確實有水準，希望台灣都能像這樣將文化留下來、水準提高，讓台灣成為越來越美的台灣。

王美花︰建設成有文化的民間市場

王美花則表示，去年起受到疫情影響，到市場的人減少，經濟部共進行全國二百多個市場環境改善，今年再爭取到二億元經費，希望做更大的改造，台南西市場是非常好的改造場合，希望建設成有文化的民間市場，相信市場景觀改善之後，不只會有更多國內觀光客來，將來國門開放之後也將會是台南一大亮點。

黃偉哲︰可串聯周邊商圈成新景點

黃偉哲指出，西市場修復工程是南市極具指標性的建設，未來預計採OT（營運移轉）方式委外營運，周邊街廓全部啟用後，不但可增加市民活動空間，且可與周邊商圈、台南市美術館、林百貨、孔廟文化園區等景點串聯，期待成為全新的觀光旅遊景點，帶動更多人到台南旅遊，達到活絡經濟的效果。

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