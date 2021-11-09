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    聯勇操演砲聲擾民 軍方允改善

    聯勇操演上週剛結束，戰車砲擊聲響問題引發民怨。圖為示意圖。（記者蔡宗憲攝）

    聯勇操演上週剛結束，戰車砲擊聲響問題引發民怨。圖為示意圖。（記者蔡宗憲攝）

    2021/11/09 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東恆春的三軍聯訓基地，近期進行年度「聯勇操演」，因為比以往還巨大的砲擊聲響引發居民不滿，恆春鎮代會昨率隊到現場會勘，質疑軍方更動砲擊位置卻未與居民協調，軍方則解釋，近一年多因為多項因素未在仁壽山砲陣地射擊，下一次的演訓將調整戰車射擊位置，將射擊線內移等措施改善。

    仁壽山砲陣地旁邊居民不滿

    網紗里周邊的仁壽山砲陣地旁居民痛批，近年與軍方和平共處，演訓也都能夠控制射擊影響，但近期落幕的「聯勇操演」，沒有獲得村民同意就在近距離開砲，砲聲隆隆的噪音及煙塵迷漫擾民，巨大震動更可能震壞房屋龜裂，連續幾天讓村民不得安寧。

    恆春鎮代會昨天由主席陳進義、副主席陳進興帶隊，包括鎮代李建華、趙記明、陳新賢、陳進忠等人都到場關注，提及最近三軍聯訓基地的周邊狀況多，呼籲軍方必須積極改善。

    軍方將加強造林、蓋隔音牆

    三軍聯訓基地指揮官張明德率幹部與居民會談，軍方強調，前個年度因為內部工程及疫情關係，遠離原來的仁壽山砲陣地演訓，今年重回該陣地引發居民疑慮後，下次演訓將調整戰車射擊位置，並將射擊線內移，後續會加強網紗溪一線造林和增蓋隔音牆等設施，以改善射擊噪音及塵土問題；直升機將針對飛行路線、高度等多方面重新規劃，降低飛行噪音，確保降低演訓對居民的衝擊。

    恆春三軍聯訓基地近期進行年度「聯勇操演」，卻因砲擊聲響比以往還大，引發當地民眾不滿，三軍聯訓基地指揮官張明德率幹部與居民會談。（記者蔡宗憲攝）

    恆春三軍聯訓基地近期進行年度「聯勇操演」，卻因砲擊聲響比以往還大，引發當地民眾不滿，三軍聯訓基地指揮官張明德率幹部與居民會談。（記者蔡宗憲攝）

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