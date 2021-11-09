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    外運喊停 蘭嶼垃圾堆積如山

    台東縣議員黃碧妹在質詢時播放蘭嶼掩埋場垃圾堆積如山畫面，指珍珠島垃圾氾濫。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣議員黃碧妹在質詢時播放蘭嶼掩埋場垃圾堆積如山畫面，指珍珠島垃圾氾濫。（記者黃明堂翻攝）

    2021/11/09 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣垃圾目前無法運到外縣市焚化，蘭嶼的垃圾也因委託外運廠商出問題而告停，島上掩埋場堆積如山。縣長饒慶鈴表示，已更換外運廠商，等明年焚化廠試燒就能解決離島垃圾問題。

    保特瓶充斥海岸 珍珠島蒙塵

    蘭嶼縣議員黃碧妹昨天在議會放映蘭嶼垃圾實況指出，蘭嶼前年由清潔隊收的垃圾量是一一五一公噸、外運四三八公噸，去年收一一五四公噸，外運五二九公噸。今年更失衡，一到九月由清潔隊收運的垃圾量是九一二公噸，僅運出五十公噸，蘭嶼掩埋場已堆積如山。另一方面，蘭嶼海岸充斥保特瓶等廢棄物，原本蘭嶼是珍珠島，現在垃圾氾濫。

    縣長饒慶鈴指出，蘭嶼的垃圾是因委外運輸的廠商處理作業不符規定被解約，目前環保局已更換廠商。另外，台東焚化廠明年一開始燒就會先燒離島的垃圾，屆時就可解決。

    議員建議補助公所購壓縮機

    環保局長郭建成坦承，因為全縣的垃圾末端處置，出現外縣市焚化廠不代燒的問題，影響各離島垃圾外運，今年蘭嶼的垃圾只運出百分之五，台東焚化廠正在進行修繕，一旦垃圾可以開始進廠，就會先運出離島的垃圾。

    黃碧妹指出，縣府應推動垃圾減量，並且補助鄉公所購置壓縮機或粉碎機，減少垃圾體積，也可降低外運成本。

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