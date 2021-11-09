看電影遭拒！ 議員批台北熊好券又出包

2021/11/09 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府歷經波折上週五推出一一三．七萬份「熊好券」，但台北市議員李建昌昨天痛批又出包了！有民眾投訴七日持熊好藝文券去林森北路欣欣秀泰看電影，慘遭拒絕！發現很多熊好店家還沒準備好。對此，北市文化局坦承，因合作公司內部教育訓練作業需要，本週末前可開放使用。

李建昌表示，十一月五日熊好券第一次抽獎出爐，北市府公告五日抽獎後即可使用，中獎民眾開心地拿券到店家使用，卻發現很多熊好店家都還沒準備好；還有民眾拿熊好券要去西門町吃飯結果，店家不接受，原因是還沒研究好怎麼使用。

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李建昌說，昨接到民眾投訴，七日拿熊好藝文券看電影，售票人員告知還不能用，電影院話務人員又說下週才開始使用；昨天他辦公室詢問電影院工作人員，得到答案又是還沒開始接受熊好藝文券，不確定使用時間。李說，連欣欣秀泰這樣大型電影院都摸不著頭緒，要怎麼期待小店家如期被振興？

文化局：因員工訓練 週末前可開放使用

文化局說，因各公司考量內部教育訓練作業需要，結合不同行銷策略，推出相關優惠方案，文化局將予以尊重；經瞭解該個案店家，預計於本週末前可完成內部員工訓練後，即可開放使用。

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