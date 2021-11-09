北市發1500元敬老愛心儲值金 超商嗶卡入帳

2021/11/09 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕因應疫情三級警戒期間長輩減少外出，導致每月四百八十點的敬老、愛心卡點數白費，台北市政府推愛心敬老儲值金補償政策，市長柯文哲昨與金馬獎雙料影后、「國民阿嬤」陳淑芳共同宣布，十一月十五日至十二月卅一日持敬老、愛心卡至四大超商、美聯社嗶卡即可儲值一千五百元至卡片內，可無限期於悠遊卡支付配合商店消費。

15日起儲值 使用無限期

陳淑芳擔任北市敬老卡大使，推薦長輩利用每月四百八十點敬老卡搭乘計程車、大眾運輸工具，也可至各運動中心活動筋骨，鼓勵長輩多多外出、延緩老化，凡六十五歲以上長輩或身心障礙者均可至各區公所申請。

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柯文哲表示，五、六月台北捷運運量只剩過往四分之一，因此將未發出的敬老點數經費改為儲值金補償，並推廣以無現金交易取代鈔票、銅板的消毒不便，成為後疫情時期重要的數位轉型目標，同時正研議打造長者友善店家，創造銀髮經濟，鼓勵長輩成為台北邁向智慧城市的領頭羊。

近期北市議會國民黨團重啟審議冰凍兩年的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，盼恢復一千五百元重陽敬老金；柯說，各縣市加碼重陽敬老金是選舉綁樁，北市何必跟大家一起墮落，且議會要求市府增加預算屬違憲，若此案通過北市府仍會提覆議。

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