北市機車格收費 巷弄違停反增

北市持續推動機車停車格收費。（記者蔡思培攝）

2021/11/09 05:30

議員︰未能讓機車族改搭大眾運輸 反趕入周邊 排擠各區里民眾停車權益

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市推動機車格全面收費，但市議員發現，商圈周邊機車停車格收費後，民眾沒有改搭公共運輸工具，反而將車輛違規停至周邊巷弄。北市十六個商圈機車平均違停案件從每年四．九萬件，提高至五．八萬件，違規罰金也增加。北市交通局表示，未來會與當地鄰里討論，可能透過劃紅黃線改善。

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推動機車格全面收費 4階段執行

北市交通局推動機車格全面收費，計畫分成四階段執行，第一階段是十六個商圈周邊，已在二○一九年規劃完畢；第二階段是市中心區捷運站周邊，目前也已規劃完畢，捷運板南線、松山新店線、淡水信義線、文湖線周邊都有車站納入收費；第三階段是市中心區主要道路，預計明年開始推動；第四階段則是其他道路。

議員︰16商圈違停件數、罰金增17％

台北市議員汪志冰昨於議會市政總質詢表示，北市從二○一九年開始推動信義、西門、台北車站等十六個商圈周邊機車格收費，目前格位共有二．一萬格，二○一九年收費十四．四億元，二○二○年收費高達十七．六億元，疫情期間停車收費卻不減反增。對此台北市長柯文哲表示，疫情下大家不搭乘公共運輸工具，反而自己騎車，所以數字正確。

汪志冰又說，北市推動商圈周邊機車格收費，卻沒有將大家逼去搭公車、捷運，反而是逼民眾到巷子違規停車。汪發現，北市十六個商圈周邊機車格在二○一七、二○一八年平均有四．九萬件違停案件，二○一九年、二○二○年平均提高至五．八萬件，平均違規罰金也從二九六九萬元增加到三四八一萬元。此外，違停案件數、罰金都增加十七％，她說，代表很多機車族將車輛停到旁邊巷子，倒楣就被開罰，不倒楣就賺到一天。

汪志冰質疑，北市不僅沒將機車族群引導搭乘公共運具，還將他們趕入周邊巷弄，影響社區生活環境品質，甚至排擠各區里的民眾停車權益，而北市庫卻收好收滿。

交通局︰將透過劃紅黃線改善

交通局表示，商圈周邊格位收費後，確實有車子跑到巷子，因此透過鄰里交通改善計畫與當地里檢討停車位劃設，如果當地有共識，可以在違停嚴重地方劃紅黃線；若劃設的路邊機車格位沒人停，也可以改成汽車格、或身障停車格。

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