管制生煤自治條例遭函告無效 市府提告敗訴

中市管制生煤卡中火遭政院函告無效，市府提告敗訴。（市府提供）

2021/11/09 05:30

台北高等行政法院指應聲請釋憲 裁定駁回市府提告

〔記者溫于德、蔡淑媛／連線報導〕台中市政府五年前施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，去年遭行政院以該條例部分條文已牴觸空氣污染防制法、固定污染源空污管理辦法，函告無效；中市政府不服，提告請求撤銷。台北高等行政法院指出，依現行法制，中市府若對函告有意見應聲請大法官釋憲，且函告並非行政處分，提起本訴訟於法未合，裁定駁回，可抗告；對此市府表示遺憾，本件待收到法院裁判書檢視相關理由後，再決定是否提出救濟。

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前年廢止中火生媒使用許可證

全案源於市府二○一六年一月間檢送市議會審議通過制定該條例，後因台電台中發電廠（簡稱中火）三度超量使用生媒，遭市府二○一九年間依條例連續開罰，同時廢止二號、三號機生媒使用許可證；但政院去年三月十三日函告該條例無效。市府認為函告違法並以居民健康為由，提起本件行政訴訟。

北高行由審判長蘇嫊娟、陪席法官劉正偉、受命法官陳雪玉組成合議庭。合議庭認為，依地方自治法相關規定，地方自治團體公布的自治條例，若與憲法、法律等牴觸時，應屬無效，並由行政院予以函告，但在現行法制下，地方自治團體若對條例遭函告無效有意見，應聲請釋憲，並非提起行政訴訟，且釋字一三一○裁定持同樣見解。

合議庭指出，行政院去年三月十三日函告該條例無效，是依地方制度法規定的審查權限，並非就具體個案，因此與「行政處分」要件不同；況且，函告是一種「抽象性規範」，並非自治事項的具體個案，因此，該函告性質不屬於行政處分，中市政府提起本件行政訴訟於法未合，裁定駁回。

市府表示遺憾 研議是否提救濟

中市府表示，依即將生效之憲法訴訟法之意旨，須用盡審級救濟程序後，才得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。因此，市府始提起行政訴訟，惟提起訴訟之同時，台中市議會也已於二○二○年九月十七日向司法院聲請解釋憲法及統一解釋法令，市府與市議會將持續盡一切努力為守護中部空氣品質努力，市府指出，中火是台中市最大固定污染源，對中南部空品具關鍵性影響，市府將持續努力改善空品，該案會等收到裁判書後，再研究是否提出救濟。

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