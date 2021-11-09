弱勢生安心餐券50元 教局允研議調高

2021/11/09 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市教育局每年補助中低收入戶、家庭突遭變故等弱勢學生五十元安心餐券，可到超商、超市購買五十元餐食，議員謝明源、陳淑華等人在議會質疑五十元根本買不到一個便當，要求提高補助金額，建議比照社會局愛心券八十元，教育局長楊振昇回應將研議依物價提高補助。

議員質疑買不到一個便當

台中市教育局補助全市弱勢學生包括低收、中低收、家庭突遭變故、經導師認定者，提供五十元安心餐券，在假日及寒暑假可到四大超商、指定超市購買餐食，避免假日斷糧，每年編列一．八億共補助二萬二千名學生。

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要求比照社局愛心券80元

謝明源表示，安心餐券可讓弱勢學生在假日、寒暑假沒有營養午餐可吃，使用安心餐券到超商吃便當，但現在物價上漲，五十元根本買不到一個便當，只能買到麵包而已，要求教育局一定要提高補助金額，比照社會局的愛心券八十元，「最起碼可以買一個便當來吃！」

陳淑華直指五十元能在超商店買個飯糰或麵包，無法溫飽，尤其許多家庭因疫情影響，家庭收入減少，對弱勢學生雪上加霜，加上近期物價都上漲，教育局推出的五十元安心餐券已無法應急，難以幫弱勢學生，建議教育局應籌措資源，提高安心餐券金額。

「窮不能窮教育、苦不能苦孩子！」邱素貞更不捨弱勢學童有一餐沒一餐，希望市府寬列預算，或爭取企業捐助，提高安心餐券費用八十到一百元，另針對外縣市學生在台中就讀，但寒暑假回家，無法使用安心餐券購買外縣市超商便當，希望教育局能取消限台中市消費規定。

楊振昇表示，弱勢生持安心餐券至各大超商門市兌換餐食，超商也會給予優惠回饋，會研議依物價適度提高補助。

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