明星小學搶破頭 議員建議抽籤入學

南區樹義國小連續４年都有近百名符合學區入學資格的新生，必須想辦法重找學校。 南區樹義國小連續４年都有近百名符合學區入學資格的新生，必須想辦法重找學校。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/09 05:30

質疑目前依設籍先後影響權益 教局表示仍以設籍並實際居住於學區內辦理

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市公立明星小學擠破頭，市議員鄭功進議會質詢指小一新生受教權，不該父母設籍先後而有差別待遇，如南區樹義國小已連四年有近百名學區學童得重找學校或被強迫轉介，今年一名小一童因父母離婚由阿公阿嬤隔代教養，住在樹義國小旁，卻因設籍慢被強迫轉介到較遠的信義國小，實不合理，建議抽籤入學，教育局楊振昇回應，依法國中小新生入學以設籍並實際居住於學區內，教育局為兼顧公平性仍依規定辦理。

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隔代教養童 被迫轉介較遠國小

林祈烽、鄭功進指出，目前明星公立小學包括北區賴厝國小、潭子頭家國小、西屯惠文國小、北屯和美國小、太平新光國小等，以南區樹義國小為例，連續四年都有近百名符合學區入學資格的新生，必須想辦法自己重找學校，今年有新生想撐到入學最後一刻，仍被迫強制轉介人數，也創下四年來新高，質疑不該是有錢人可買房入籍，弱勢被當人球。

鄭功進表示，中市公立小學依循的設籍優先入學機制，僅憑市府的入學實施要點，也不該讓父母設籍先後順序，影響孩子就近入學的權益，建議比照公立幼兒園入學統一使用線上抽籤，公平公正，另對於目前各公立小學的新生入學機制，幾乎都有專案入學方案，建議經濟弱勢、隔代教養等特殊境遇需求的學童，也應一併納入專案入學。

議員陳政顯則建議兩年一次學區檢討，尤是熱門學校不應是駝鳥心態的轉介、抽籤，應重新思考保障孩子受教權利。

解決樹義國小滿額 擬建樹德國小

楊振昇表示，以樹義國小該轉介學童，依設籍排序他的前面還有數十名學童，實難破例入學，也說明全市依據國民教育法制訂「台中市國民中小學新生入學實施要點規定」執行，另對於學生數超額的學校，入學新生由學校依設籍先後分發至額滿為止，其餘由原校協調免遷戶籍轉介至鄰近學校就讀，被轉介的學校如未滿額不得拒收。教育局為解決南區樹義國小滿額問題，規劃興建樹德國小，預計一百一十一學年度招生。

有關弱勢學生保障優先入學，楊振昇說明，經鑑定通過的特殊需求學生，則依相關規定安置就讀；至於其他特殊境遇學生，也須兼顧在地居民孩子就學權益。

議員鄭功進（右）、林祈烽（左）質詢明星公立小學擠破頭現象嚴重，質疑弱勢學童被踢皮球。（記者蔡淑媛攝）

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