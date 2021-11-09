高雄》商圈夜市券第二波兌換 擬設長輩櫃台

經發局設櫃兌領「高雄商圈夜市券」，將重擬動線及增開兌換窗口等多項作業調整。（資料照，記者黃旭磊攝）

2021/11/09 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市第二波商圈夜市券預計十一月底可以兌換，鑑於首波推出時，排隊兌換太久引發抱怨，經發局表示，將持續規劃優化措施，希望讓兌換過程更有效率，並考量高齡長輩與身心障礙朋友的需求，評估設置「長輩櫃台」。

首波排隊兌換太久惹怨

呼應中央振興五倍券，高市府結合四十七處指定商圈與夜市，推出兩百元五倍券換四百元商圈夜市券活動，每人每次限換一組；十月八日第一波吸引大批人潮，卻因排隊太久引發抱怨。有議員實際體驗，花七十分鐘才換到。

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排隊兌換風波當時在議會即引發討論，昨持續延燒到總質詢，國民黨議員蔡金晏認為事先已提醒應注意發放秩序，結果卻未被重視，當場要求督導業務的副市長史哲離開議事廳，這也是本次大會、史哲第三度被請出。

六合夜市兌換人潮最多

據了解，各商圈夜市券發放據點中，以三鳳中街、六合夜市人潮最多，所有商圈夜市攤商整體生意明顯增加超過三成；鑑於第一波發放時的單一動線、人工登記身分作業等流程，導致排隊過久，第二波正規劃優化兌換措施。

兌換時間限縮至15秒內

經發局長廖泰翔說明，首先是要在整體發放流程上，透過一個ＳＯＰ機制、進行整體標準化兌換作業，參與人員會提前做好相關訓練。他進一步指出，未來發放時，目標是每個人兌換時間限縮在十至十五秒內，每場兌換至少是兩組作業（兩排以上），經發局團隊目前正與各管委會持續討論，包含設置地點、動線規劃、秩序維護等細節。

廖泰翔強調，第二波商圈夜市券發放時，希望可讓先前未領過的人，這次有更多機會可以兌換到，根據第一波經驗，市府也考慮到長輩與身障朋友、在現場以優先兌換的可能方式，評估設置一個櫃台，專門接待這些長輩、與身心障礙者。

第二波券將規劃10萬份

廖泰翔表示，第二波暫定十一月廿九日到十二月三日發放，跟第一波額度一樣規劃十萬份，適用對象涵蓋四十七處商圈與夜市，還有夜市正在申請中，相信整體兌換過程會比首波更順暢。

高市商圈夜市券第二波將於本月底兌換，圖為第一波兌換場景。（記者王榮祥翻攝經發局官網）

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