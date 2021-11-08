新北／林口交流道增設匝道 最快明年初動工

國道一號林口交流道尖峰時段車流交織嚴重，長期影響林口地區聯外交通。（記者周湘芸攝）

2021/11/08 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區、桃園市龜山區的人口愈來愈多，國道一號林口交流道幾乎天天塞車，高速公路局去年與新北、桃園市達成共識，將以高架方式增設南出、北入匝道；高公局指出，正在發包招標，最快在明年初動工，大約兩年半的時間完工，將以夜間施工為主，降低白天尖峰時段的交通衝擊。

議員盼機捷納一二八○元定期票

林口區籍的市議員蔡淑君表示，施工期間勢必對地區道路造成衝擊，桃園機場捷運目前的運量低，主因是民眾覺得票價不便宜，希望高公局協調，將機捷納入台北捷運及雙北公車一二八○元定期票方案；另外，林口轉運站近期啟用，新增四條路線可直上國道前往雙北的市中心，希望開放國一林口到泰山、五股或三重段的路肩，專供公車快速通行，才能提升民眾搭乘大眾運輸的意願。

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高公局將研議大眾運輸鼓勵措施

新北市交通局交通安全科長林昭賢指出，高公局近期將邀集相關單位研議大眾運輸的鼓勵措施，包括桃園機場捷運搭乘優惠、公車進入交流道享專用道或優先進入等，鼓勵開車的民眾改用大眾運輸，減少車流的負擔。

國道一號林口交流道每逢上下班的尖峰時段就嚴重壅塞，長期影響林口、龜山區的聯外交通，高公局去年決議採用高架方式增設南出、北入匝道，及南下、北上集散道路交織改善等工程，原訂十一月招標，高公局表示，目前仍在招標階段，最快在明年初才能動工，如果受疫情或缺工缺料影響而流標，工程將延宕。

夜間施工 尖峰時段維持既有車道

高公局指出，林口交流道改善工程總經費約二十六‧四億元，全由高公局國道基金支應，近期已和新北、桃園兩市討論交通維持計畫，未來將以夜間施工為主，在白天的交通尖峰時段仍維持既有車道通行。

高公局說，橋梁下方的地區道路（文化一路）採拓寬改道或縮減車道寬度及路肩寬度，維持既有的車道數；橋梁上部結構在夜間吊裝鋼樑，下方道路在施工時封閉，車輛改道鄰近的八德路、龜山一路。

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