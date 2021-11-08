打造新住民第二故鄉 推三條龍政策

侯友宜（中）與新住民代表們合影，並聆聽他們分享來台打拚的過程及未來夢想。（記者邱書昱攝）

2021/11/08 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市的新住民有十一萬多人，第二代子女也有三萬四千多人，位居全國之冠，市府推出「新住民十年願景」，結合跨局處、產業、學界資源，針對新住民、子女及移工量身打造相關政策；市長侯友宜昨天在記者會表示，新北不是新住民的異鄉，將透過「三條龍政策」，從今年起十年內達成總體願景，打造新住民第二故鄉。

記者會邀請新住民分享自己的故事和生活願景，來自寮國的陳安黎帶著嫁妝蒸籠及孩子，表示想開一家有母國風味的美食小吃店；來自越南的移工、在璟騰滾珠科技擔任主管的范光平，管理台籍、印尼籍、越南籍十多名員工，他分享苦讀進修的華語筆記本及獲得公司栽培的感動點滴。

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台商代表、今立塑膠工業董事長謝明輝表示，不論企業或城市，人才攸關競爭力的高低，新北市推動新住民語文課程及昂揚計畫二﹒○，提供企業雙語言、跨文化人才培訓，展現國際視野和照顧企業、新住民的魄力。

侯友宜指出，新北市境內的新住民高達十一萬多人，超過九萬名的移工也是全國第三，市府整合各局處的行政資源，邀集產、學界共同推動「三條龍政策」，提供新住民及子女、移工擁有樂活、樂業、樂學的在地好生活。

免費線上、實體終身學習課程

教育局指出，「樂學一條龍」是在升學進修上，提供新住民多元的免費線上、實體終身學習課程，以及從補校到大學的升學管道、開辦新住民語文課程從國小至高中，並接軌大學開辦新住民子女產學專班。

職訓及證照輔導、創業微利貸款

勞工局表示，「樂業一條龍」將協助新住民就業、創業，提供職業訓練及證照輔導的專屬優先班，也給予創業微利貸款及諮詢輔導等，同時推動全國首創的移工心理諮商補助，不論受到人身傷害或因疫情影響工作，由雙語通譯陪同移工諮商，並表揚友善典範企業，鼓勵業者將新住民及外籍移工比照本籍勞工的權益，一視同仁公平升遷、學習機會，獎勵優於勞工法令的企業。

新設三所學習中心、每區設關懷站

「樂活一條龍」是關注新住民的身心育樂，今年將新設三所新住民學習中心，並在每個行政區設立新住民關懷服務站，輔導新住民成立協會，促進參與公共政策及議題。

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