商家兌領五倍券 嘉縣祭6千萬獎勵

嘉義縣長翁章梁（左二）出席台北國際旅展，與夏語心（左一）宣傳嘉縣旅遊補助活動。（嘉義縣政府提供）

2021/11/08 05:30

符合資格者至明年4/30 可向經發處申請三至五萬元不等獎勵金

〔記者王善嬿／嘉義報導〕振興五倍券上路，嘉義縣祭出八項振興方案，總經費達一‧四億餘元，拚後疫情時期經濟，其中，針對疫情受害最深的庶民產業端出「庶民產業振興獎勵計畫」六千萬元，只要符合資格設籍於嘉縣攤商業者或公司、商號收到五倍券後，可向縣府兌換三至五萬元不等的獎勵金。上月初活動開跑至今，申請案件近二十件，似乎仍有業者不知情，但業者多認為不無小補，不會錯過這種好康。申請期限至明年五月三十一日或經費用罄為止。

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搭五倍券推庶民產業振興獎勵計畫

縣長翁章梁說，防疫期間基層攤商或業者咬牙苦撐，疫情趨緩下，藉由「庶民產業振興獎勵計畫」鼓勵業者透過各種優惠行銷自身產品，還能額外獲取獎勵金，擺脫疫情陰霾。

嘉縣市場、夜市、商圈、振興市集、立案觀光工廠、促參業者、旅宿業、餐飲業，只要符合資格並設籍嘉縣且有實際營運行為，十月八日起至明年四月三十日活動期間，透過販賣自身商品或服務的交易行為所獲取五倍券，經中央指定銀行兌領現金後，即可持銀行出具收執聯填妥申請書及應備文件，向縣府經濟發展處申請獎勵金。

公司或商號累計最高五萬、個人三萬

經濟發展處表示，每次申請時持五倍券兌領面額一萬到五萬元即核定十％獎勵金、五萬到十萬元核定十五％、十萬元以上核定二十％，以公司或商號名義申請總獎勵金可累計至五萬元，個人名義申請總獎勵金可累計至三萬元。

有業者說，疫情衝擊基層攤商，苦不堪言，五倍券可兌領獎勵金，不無小補，不會錯過這樣的好康。

五倍券開放使用後，嘉縣八項振興方案陸續開跑，包括抽獎、庶民產業振興獎勵、振興市集、團旅補助、Q碰券、布袋觀光漁市滿額贈、休閒農場加碼送百、農遊八八八滿千送百等。台北國際旅展五日起登場，翁章梁前天北上站台，合體「陽光女神」夏語心推銷嘉縣觀光，疾呼民眾「現在來嘉義消費，絕對物超所值！」

振興市場還剩兩場，十一月二十七日在布袋海風長堤、十二月二十五日在民雄日式招待所，時間為上午九點至下午四點，集合在地小農、文創商品、伴手禮等攤位。

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