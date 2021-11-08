高雄》野蓮年產值3億 市府導入智慧耕種

智慧感測系統可以監測水質、土壤肥力等，避免農業損失。（記者陳文嬋攝）

2021/11/08 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大規模的高雄野蓮種植，年產值達三億元，今年首度因氣候異常減產三成，市府推動智慧農業，導入智慧感測系統，監測水質狀況、土壤肥力等，穩定生產、減少成本，讓田間管理更智慧，發展精準農業，避免農業損失。

高雄野蓮種植面積約一一○公頃，以美濃區為大宗，原是水中野生植物，在熱炒店上很受歡迎，從在地野菜變成佳餚，較不受颱風入侵影響，發展為在地特色產業，年經濟產值高達三億元。

請繼續往下閱讀...

日夜溫差導致減產

但近年來因氣候異常，野蓮從去年底起受影響，白天氣溫攝氏三十五度太熱，晚上又降到二十度太冷，天氣忽冷忽熱，日夜溫差過大，野蓮也受不了！今年八月降雨近一個月，首度造成野蓮減產三成。

智慧感測 2分鐘回報

農業局攜手野蓮農導入智慧感測系統，監測溶氧量、溫度、酸鹼值、導電度，掌握水質狀況、土壤肥力，每二分鐘監測一次，只要超過安全標準，系統即啟動通報，溫度過高或過低，可立即挹注地下水改善，讓野蓮保持恆溫狀態。

精準農業 省時又省力

野蓮農黃啟軒表示，智慧感測系統穩定生產、品質，對農民是最大的幫助，且手機就能精準掌控一切很方便，透過監測數據精準施肥，省下三分之一用水、用電量，減少生產成本，也節約能源、水資源。

青農黃啟軒（中）種植野蓮八．五公頃。（黃啟軒提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法