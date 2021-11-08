高雄》輕軌C17至C20軌道 評估全面彩繪

民眾好奇輕軌C17到C20怎麼是灰色的？捷運局透露未來可能變彩色。（記者王榮祥攝）

2021/11/08 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌C17到C20日前有條件通過初勘，預估十一月下旬進行履勘，力拚今年底加入大南環段營運，但有民眾注意到這段軌道沒草皮、全是灰色的。捷運局則指出，是考量臺鐵車站救災與避難的整體規劃，未來會評估彩繪軌道。

高雄環狀輕軌全長廿二．一公里共卅七站，目前通車的大南環段為環狀輕軌南半段，由東側C32接C01、C01再接C17，全長十二．八公里共廿三站。

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11月下旬進行履勘

下個目標是由C17鼓山區公所站往北伸延到C20臺鐵美術館站，十月下旬已經有條件通過初勘，預計十一月下旬進行履勘，若一切順利，將力拚今年底加入營運。

該段輕軌部分軌道與綠園道並行，其中C18鼓山站與C20臺鐵美術館站，更分別緊貼臺鐵鼓山站與美術館站，是輕軌與臺鐵首度對接，轉乘效應讓各方期待！但有常在綠園道散步的民眾及關注軌道建設的市民注意到，這段輕軌怎麼全是水泥灰色的。

捷運局說明，正是因為C18、C20緊鄰臺鐵車站，考量臺鐵救災（救災車輛能靠近）、避難（人員疏散動線與暫留場域）等需求，兩輕軌站周遭並不適宜比照其他車站栽植草皮，再基於軌道整體一致性，所以全長二．○八公里都採混泥土鋪面（水泥）。

委託專家協助、規劃

捷運局並補充說明，有收到民眾反映，內部也覺得該段輕軌若都是灰灰的非常可惜，也與周遭景觀不太協調，正評估全段軌道以彩繪可能性，並已委託專家協助、規劃，若可行性高，有機會成為全高雄、也是全台第一處輕軌彩繪軌道。

捷運局透露，C17到C20履勘由交通部主導，初步規劃安排在十一月下旬，但一切仍需以交通部發布為主，市府正積極聯繫、協調中，全力衝刺輕軌成「圓」。

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