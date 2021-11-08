林口交流道增設匝道 最快明年初動工

2021/11/08 05:30

採高架方式 設南出、北入匝道及南下、北上集散道交織改善 夜間施工為主

〔記者周湘芸、魏瑾筠／綜合報導〕桃園市龜山區與緊鄰的新北市林口區人口增長快速，國道一號林口交流道幾乎天天塞車，高速公路局去年與新北、桃園市達成共識，將以高架方式增設南出、北入匝道；高公局指出，高架匝道正進行招標，最快明年初可動工，工期約兩年半，將以夜間施工為主，降低白天尖峰時段交通衝擊。

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高架匝道工程正招標中

國道一號林口交流道每逢上下班的尖峰時段就嚴重壅塞，長期影響林口、龜山區的聯外交通，高公局去年決議採用高架方式增設南出、北入匝道及南下、北上集散道路交織改善等工程，訂於十一月招標；高公局表示，正進行招標，最快明年初動工，如受疫情或缺工缺料影響而流標，工程將延宕。

高公局指出，林口交流道改善工程總經費約二十六‧四億元，全由高公局國道基金支應，近期已和新北、桃園兩市討論交通維持計畫，未來將以夜間施工為主，在白天的交通尖峰時段仍維持既有車道通行。

白天維持既有車道通行

高公局說，橋樑下方的地區道路（文化一路）採拓寬改道或縮減車道寬度及路肩寬度，維持既有的車道數；橋樑上部結構在夜間吊裝鋼樑，下方道路於施工時封閉，車輛改道鄰近的八德路、龜山一路。

市府憂施工圍籬衝擊交通

桃園市交通局長劉慶豐表示，林口交流道高架匝道動工後，首當其衝是大眾交通運輸問題，儘管夜間施工對用路人影響較小，但日後架設施工圍籬、搭建橋墩基礎，仍會造成一定影響，這部分將待交通維持計畫出爐後，進一步與高公局討論，力求對用路人的影響降到最低。

新北市交通局交通安全科長林昭賢也說，高公局將再邀集相關單位研議大眾運輸的鼓勵措施，包括桃園機場捷運搭乘優惠、公車進入交流道享專用道或優先進入等。

新北市林口區籍市議員蔡淑君建議，民眾覺得桃園機場捷運票價不便宜，希望高公局協調，將機捷納入台北捷運及雙北公車一二八○元定期票方案；另外，林口轉運站近期啟用，新增四條路線可直上國道前往雙北的市中心，希望開放國一林口到泰山、五股或三重段的路肩，專供公車快速通行，才能提升民眾搭乘大眾運輸的意願。

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