老舊使用率低 苑裡2陸橋將拆

結構老化、使用率低，苑裡介壽路2陸橋將拆除，圖為苑港陸橋。（記者蔡政珉攝）

2021/11/08 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮介壽路有苑港陸橋（又稱苑裡國小陸橋）及文苑陸橋，這兩座陸橋因靠近海邊，長期受海風吹襲等因素，致出現鋼筋外露等損壞情況，苑裡鎮公所評估每次修繕動輒須數十萬經費，考量因使用率低加上目前提倡無障礙通行空間，決定拆除，經費約一百五十萬元，預計道路交通維持計畫送交公路總局核准後即進行拆除。

苑港、文苑陸橋 欄杆破損 鋼筋外露

苑裡鎮長劉秋東表示，這兩座陸橋目前使用率極低，「基本上沒看到有人利用陸橋行走」，加上目前提倡無障礙通行空間，且老人家因身體狀況根本不會爬陸橋，考慮後決定報請公路總局拆除獲核准。

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劉秋東說，苑港與文苑陸橋興建約二十年歷史，經長期受海風吹襲等因素，致出現缺防滑條、欄杆破損與鋼筋外露等情況，安全性出現疑慮，每次修復後又出現損壞，所以決定拆除，未來會再爭取經費鋪設介壽路，且會增加人本通行步道等，替代陸橋功能。

維修動輒數十萬 又不符無障礙通行

民進黨籍前苑裡鎮長杜文卿於鎮長任內也曾經因兩座陸橋修繕問題，槓上當時的苗栗縣長劉政鴻，質疑要不到足夠經費修繕，而退回縣府補助的維修經費。

附近居民說，陸橋除橋墩鋼樑腐蝕，且有多處欄杆破損，使得部分鋼筋外露，並衍生鋪面積水等問題，「因有安全疑慮，根本不會想走陸橋」，「花錢修陸橋反而是浪費公帑」。

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