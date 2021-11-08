《彰化》二水跑水節取消 社區改辦音樂祭

彰化縣長王惠美（左四）鼓勵民眾拿「振興五倍券」來二水鄉消費，還可參加摸彩、抽青年住宅。（記者陳冠備攝）

2021/11/08 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣百年傳統「二水跑水節」受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年取消兩天慶典與馬拉松活動，當地源泉社區改舉辦音樂祭、玩黑泥拔河及推動小旅行活動傳承文化。彰化縣長王惠美力挺源泉社區的創意，更鼓勵民眾拿振興券來二水消費，還可參加摸彩抽青年住宅。

「二水跑水節」典故源起一七一九年彰化八堡圳開鑿，一位自稱「林先生」的高人傳授「籠仔篙」秘法，讓濁水溪順利引水灌溉彰化平原，為感恩先人，每年立冬之際，當地民眾便在八堡圳舉行「跑水」，宣揚飲水思源，後來結合馬拉松活動，每年吸引近萬民眾參與，直到今年才中斷，令不少人感到可惜。

請繼續往下閱讀...

王惠美昨日前往林先生廟與八堡圳頭祭拜，參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷、二水鄉長蘇界欽等人陪同祭祀。王惠美說，受疫情影響，取消跑水馬拉松等慶祝活動，但是「食果子拜樹頭」，圳頭祭儀式照常舉行，感謝先人飲水開墾義行。

為彌補喜愛跑水節民眾無法參與的遺憾，主辦單位推出「跟著黑泥去旅行」等活動，可走讀八堡圳、品嘗社區風味餐、籠仔篙文創DIY體驗等，並於十一月廿日在八堡圳頭旁黑泥田舉行「聽見河流在唱歌」活動，歡迎民眾參加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法