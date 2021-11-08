《彰化》五倍券消費登錄 彰縣23天逾3.3億

振興五倍券效果驚人！彰化縣配合推出五倍券加碼抽獎活動，從十月十五日起短短廿三天登錄總金額已突破三億元 ，超越去年振興三倍券四個半月的登錄總額。（記者劉曉欣攝）

2021/11/08 05:30

超過28萬筆登錄 打破去年三倍券抽獎登錄4個半月總金額

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣振興五倍券加碼摸彩活動，從上個月十五日起跑到十一月六日止，廿三天以來登錄總金額已超過三億三千萬元，打破去年三倍券抽獎登錄四個半月總金額。彰化縣經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，此一情況代表縣府舉辦的摸彩活動，有效促進民眾消費意願，也振興彰化的經濟。

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去年三倍券近11萬人次登錄

劉玉平指出，去年政府推出振興三倍券，今年推出振興五倍券，縣府都有加碼的摸彩活動，去年登錄期間為四個半月，登錄門檻是單筆消費五百元，共有近十一萬人次登錄，總消費達二億六千萬元，發揮提振彰化經濟效果。

今年五倍券加碼抽獎活動，從十月十五日起到明年六月三十日，足足比五倍券期限還多了兩個月，登錄門檻也降低為單筆消費二百元，並一改去年每筆消費只能取得一組抽獎序號的做法，今年是單筆消費最多給十組抽獎序號，也就是消費二千元以上的消費，都可以取得十組抽獎序號，大大提高民眾登錄意願。

最大獎價值百萬青年住宅三戶

劉玉平強調，今年加碼抽獎活動，不只降低消費門檻，增加抽獎序號，消費地點除了稅籍設在彰化縣的實體商店以外，還新增稅籍在彰化縣的電商、網路商城，以及刷台灣Pay數位發票都可採計，推出以來到前天才廿三天，登錄筆數超過廿八萬筆，登錄總金額三億三千多萬元，代表民眾強勁的消費力，以及強烈的登錄意願。

去年彰化縣加碼活動最大獎是汽車，今年最大獎是價值百萬的青年住宅共三戶，一百台電動機車，以及一萬八千個現金獎，最高金額二萬元，最低也有五百元，抽獎將在明年一月、四月和七月共三次抽獎；民眾在完成發票登錄後，只要保留影本或是清楚電子檔即可，不必擔心報帳或是統一發票中獎要如何取捨的問題。

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