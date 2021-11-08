花蓮也有「茶金」 蜜香紅茶賽頒獎

花蓮縣政府昨天舉辦蜜香紅茶評鑑、製茶比賽頒獎，共有七戶茶農共十二件茶樣，獲得金牌獎殊，每台斤收購價是二萬元，堪稱花蓮「茶金」。（記者花孟璟攝）

2021/11/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕公視最新時代生活劇《茶金》即將在週末開播，劇組特別在花蓮文創園區，重現一九五○年代台灣最大茶葉出口商日光茶廠及辦公室場景，文化部、花蓮縣文化局除保留拍攝場景，舉辦「《茶金》戲劇經典場景特展」，場內特別規劃「洄瀾茶金」展區，介紹花蓮茶金「蜜香紅茶」產業，縣府昨天也在展區舉辦蜜香紅茶評鑑、製茶比賽頒獎。

文創園區 戲劇場景特展

《茶金》戲劇經典場景特展上週四開幕之後，花蓮縣政府昨為行銷花蓮蜜香紅茶產業，也在展覽現場為今年度的蜜香紅茶評鑑比賽、製茶技術比賽舉辦頒獎，共頒發金牌十二面，得獎者包括赤科農場陳期泓、嘉茗茶園、名鶴茶園都囊括三面金牌，東昇、吉林、清風茶行各獲一面金牌。

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3茶農各抱走3面金牌

花蓮縣府指出，比賽依照行政院茶葉改良場的紅茶評選標準，包括香氣、滋味、外觀、水色及葉底，金牌茶葉每台斤收購價是二萬元、銀牌獎一萬二千元、銅牌獎八千元、優良獎四千元，堪稱名符其實「茶金」。

小綠葉蟬咬過 一炮而紅

獎牌得主主要來自瑞穗鄉舞鶴台地的天鶴茶產區，熟悉瑞穗茶葉的人都知道，瑞穗的茶葉多年來都是「粘家班」天下，包括東昇茶行、名鶴茶園、嘉茗茶園都是從西部移民到瑞穗種茶。縣府指出，花蓮的茶葉生產面積約一百二十三公頃，早期曾主打烏龍茶，自從瑞穗鄉嘉茗茶園老闆娘粘筱燕的夫婿高肇昫，在二○○六年將小綠葉蟬叮咬過後的茶葉，研發製做成蜜香紅茶後，獨特蜜香讓花蓮蜜香紅茶一炮而紅，為了歡迎小綠葉蟬大駕光臨，產區再也不灑農藥，也讓蜜香紅茶成為花蓮的特色茶品。

唯一玉里鎮赤科山產區的金牌是「赤科農園」的茶農陳期泓。他說，製茶沒有老師，自己就是不斷的摸索、學習，他認為，赤科山的蜜香紅茶因為種在海拔九百公尺左右的山區，滋味有層次，製作過程也更為困難費工，希望走出不一樣的茶葉之路。

花蓮縣栽種面積一百二十多公頃、以蜜香紅茶為主的特色茶。（記者花孟璟攝）

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