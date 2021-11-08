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    首頁　>　生活

    農水路改善 南市府明年加碼9.3億

    2021/11/08 05:30

    〔記者楊金城／麻豆報導〕台南市明年加速推動農漁水路改善，市長黃偉哲昨天宣布加碼投入九．三億元經費，更新農漁產業生產環境，造福農民。

    麻豆區番子寮農地重劃區N5農路長約九四○公尺，台南市地政局分段改善，今年以市府預算約一六七萬元完成西段農（水）路五二○公尺，把路寬四．五公尺拓寬至七．五公尺，提升農產運輸的便利和安全性，東段四二○公尺農路預計明年更新改善。

    黃偉哲昨前往視察番子寮N5農路改善成果，並宣布針對南市農地重劃區明年持續加碼投入中央補助經費二．五八億元及市府預算二．九億元，而在非農地重劃區投入市府預算三．八二億元，更新改善農漁水路經費總計九．三億元，居全國第一。

    台南市有九十二個農地重劃區，面積共計五萬七千多公頃，因早期農地重劃區農水路大多破損不堪，農民陳情改善多，但中央補助、地方自籌預算杯水車薪。

    南市地政局說，南市近三年共投入十二．六九億元完成改善農路約四百廿二公里、水路約七十三公里，是全國第一，其中在溪北地區投入十．五九億元，農路改善約三四○公里、水路改善約六十九公里，以均衡區域建設帶動農業經濟。

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