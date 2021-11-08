北門烏腳病園區特展 緬懷王金河夫婦奉獻

市長黃偉哲（前左）由成大歷史系副教授謝仕淵（前右）解說參觀「藺一種織事」特展，重現當時藺草編織重建患者生活的場景。（記者楊金城攝）

2021/11/08 05:30

〔記者楊金城／北門報導〕台南市文化局攜手成大歷史系團隊昨在北門烏腳病紀念園區推出「台灣烏腳病之父」王金河醫師醫療展暨「藺一種織事」特展，重現王金河、毛碧梅夫婦大愛故事的歷史。

醫療展暨藺織展 看見大愛

王金河在一九四○年代投入大北門區烏腳病的防治，與基督教芥菜種會牧師娘孫理蓮合作開辦免費診所，救治及照護病患，一九六三年由政府補助設立手工藝工場「烏腳病患手工藝訓練班及生產中心」，提供病患學習藺草編織、重建工作技能。

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市長黃偉哲主持開展，他強調，王金河夫婦不只治療、照護烏腳病患，也編織他們的預後人生，無私奉獻的精神令人感佩，對這塊土地的事蹟值得傳承下去。

現由王金河文化藝術基金會及基督教長老教會共同營運的台灣烏腳病醫療紀念園區，包含王金河醫師故居、醫療紀念館、手工藝工場、基督教芥菜種會北門嶼診所紀念館與教會，展示和保存許多王金河長年照護烏腳病患的珍貴史料。

手工藝工場 首度對外開放

其中手工藝工場在重新整理、佈展後，首度對外開放，市府文化局長葉澤山說，烏腳病紀念園區得以完整呈現這段醫病同心重生的重要歷史。

成大歷史系副教授謝仕淵帶領團隊深入北門進行田調訪查後策畫特展，他表示，王金河的故事讓人看到大愛無國界、付出無止盡的仁心仁術，而且還能做這麼久。

其中「王金河醫師醫療展」，藉由王金河及相關見證者的口述歷史及收存文物，呈現仁醫返鄉執業，投入烏腳病醫療的生命歷程。「藺一種織事」特展則記錄王金河夫婦帶領患者以藺草編織工作安身立命的故事。

內政部次長陳宗彥說，烏腳病紀念園區呈現的歷史意義是將王金河對這塊土地與人們的疼愛完整呈現在文物中，期許民眾在參觀園區後對自己的土地產生認同。

王金河夫婦育有七女二子，包括烏腳病紀念館館長王芳美、王金河基金會董事長王鳳群等六名子女都出席特展開幕。

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