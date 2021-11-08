為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南青年社造展成果 開放體驗

    理容院第二代曾敬淳（右）透過城市洗頭車，要讓民眾看見台南的理容院文化，媽媽也全力支持，出馬為體驗的民眾洗頭。（記者劉婉君攝）

    理容院第二代曾敬淳（右）透過城市洗頭車，要讓民眾看見台南的理容院文化，媽媽也全力支持，出馬為體驗的民眾洗頭。（記者劉婉君攝）

    2021/11/08 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市推動社區營造，今年補助一一○個社區、共一千七百萬元，去年起並鼓勵個人參與社造工作，今年有十八組個人提案，獎助金額合計約三百萬元，文化局昨天邀集社造青年在藍晒圖文創園區展現成果，讓民眾從體驗與提案者的分享中，感受台南社區的軟實力。

    理容院第二代曾敬淳打造一輛行動式的城市洗頭車，將自家理容院的椅子搬上車，並串聯台南八家理容院業者，讓民眾可以看展、上車體驗坐著洗頭，還能與業者交流，昨天開到藍晒圖園區相當吸睛，曾母支持女兒，也出馬為體驗的民眾洗頭。曾敬淳說，理容院是台灣很道地的文化風情，也是人與人直接的交流，希望透過社造計畫，將現代生活與過去的庶民記憶串聯起來，讓新舊文化可以並存。

    「勇感台南樣YOUNG—台南市社區營造成果展」共有廿一組社造青年參展，現場安排九場次體驗活動及舞台表演、分享會，台南織事江玉婷說，台南的紡織業從紡織原形到布料、成衣、配件等都有，盼透過編織與手縫，帶民眾一起認識家鄉。

    學甲園藝職人陳怡君成功復育黃麻，並帶民眾一起編織、植物染，重新找回學甲大灣地區阿嬤的黃麻記憶，後續還將打造學甲黃麻迷宮；市區的王泯諾則將長輩手工的巧思與在地文創店家合作，實踐「青銀共創」理念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播