台南林百貨夜景延伸 「兜空間」老屋立面修復

中正路夜景從國立台灣文學館（左一棟）、原台南州會（左二棟），串聯至林百貨及新修復完成的「兜空間」。（記者劉婉君攝）

2021/11/08 05:30

文化局攜手屋主 復原仿作立面十餘種溝面磚 一路延續中正路歷史風華

〔記者劉婉君／台南報導〕市定古蹟林百貨的夜景是台南知名美景之一，緊鄰的「兜空間DOU MAISON」老屋立面近日也修復完成，復原仿作立面十餘種形式的溝面磚，重現日本昭和時期的建築樣貌，夜間照明並連結林百貨，讓中正路的夜景一路從國立台灣文學館、原台南州會延續至林百貨、兜空間，點亮街區的歷史風華。

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市府斥資123萬 屋主自籌53萬元

兜空間DOU MAISON建於日治時代昭和七年（西元一九三二年），與林百貨同為「末廣町商店住宅」群之一，但立面外觀、窗戶分割與裝飾細節等，因多年來的商業經營與整修裝潢，均與原貌差異甚大，文化局在與屋主多次協商後，啟動立面專案整修計畫。

文化局斥資約一二三萬元，參考林百貨與隔壁另一棟同時期的老屋立面後，才讓這棟「新」的老建築與林百貨可毫無違和地和諧共存，而陽台復原及窗戶增設格柵等由屋主自籌約五十三萬元施工完成。

文化局︰盼獲更多周邊屋主認同

文化局指出，這棟老屋設有八角窗，每個邊的溝面磚都不同，窗戶邊、柱子的溝面磚也各有差異，樣式高達十餘種，加上窯燒溝面磚仿作困難，釉面抓紋質感和顏色仿作十分繁複，不但仿作過程耗時且手製抓痕成本高，許多陶藝工廠不願意承接，增加施工難度，如今終於修復完成，除視覺效果延伸外，也希望擴大街區空間意象及外溢效應，獲得更多市民與周邊屋主的認同。

老屋立面整修 8年完成115戶

文化局說，「老屋立面專案」計畫採公辦修繕、私有維護原則，經歷史街區振興委員會審議後執行，執行八年來，整修戶數累計一一五戶，尤以新化、鹽水、玉井最完整，再現老街過去藝術式樣山牆風華。而市區中正路一帶已修復七棟，明年若經費足夠，希望優先修復兜空間隔壁的老屋立面，但該棟建築立面早期以石頭漆噴漆，溝面磚式樣更複雜，工程難度更高。

緊鄰林百貨（左一棟）的「兜空間」（左二棟）最近立面修復完成，延續林百貨的夜景。（記者劉婉君攝）

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