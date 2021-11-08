走讀微旅行 基隆西岸新魅力

《魅力基隆》秋季號介紹最近很夯的太平青鳥書店。 （記者俞肇福攝）

2021/11/08 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕昨天「立冬」，但位屬亞熱帶的台灣，氣溫仍介於秋、冬之間，秋高氣爽正是出遊的好時節，基隆市府觀光及城市行銷處出版的《魅力基隆》，介紹基隆最美的海景書店「太平青鳥」，並帶領民眾探索基隆港西岸的白米甕砲台，及入選國際雜誌推薦世界二十大市集的廟口夜市經典小吃。

最美書店好夯 廟口夜市好吃

《魅力基隆》的封面故事也介紹基隆市獲得今年度國家卓越建設獎的榮耀，市長林右昌表示，「國家卓越建設獎」是台灣公共建設的最高榮譽，有「建築界奧斯卡」美譽，基隆市榮獲四個獎項，「山海城串聯再造計畫」獲頒最佳規劃設計類卓越獎首獎；「望海巷漁港景觀橋工程」獲得最佳規劃設計類金質獎；修復古蹟「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」獲得最佳環境文化類金質獎；七堵區實踐路十九及廿一號橋改建工程獲得施工品質優質獎，每一項得獎工程的背後，都展現城市治理的意志力與細緻脈絡。

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探索白米甕砲台 雙塔有特色

市府觀銷處長曾姿雯指出，《魅力基隆》這一期以「西岸微旅行&探索『新』白米甕砲台」為主題，記錄砲台修復過程、觀景步道，以及基隆燈塔、球子山燈塔的雙塔特色，也介紹碼頭文化的在地美食，還附拉頁式「美旅地圖」供讀者在旅途中對照參考。

她說，廟口夜市的美食攤大多已傳承到第三代，經過時間淬鍊，仍傳承經典好味道，《魅力基隆》以美食地圖呈現，方便讀者按圖索驥品嘗美食，民眾可以上網搜尋「魅力基隆」臉書 ，掌握豐富的旅遊資訊。

在白米甕砲台可以看見進出基隆港的郵輪。 （基隆市政府提供）

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