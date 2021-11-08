北市285名性侵犯 不接受衛局治療

2021/11/08 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲任內北市性侵案件節節攀升；台北市議員王浩指出，去年共發生四百八十七件、六年間成長近一．四倍，其中竟有兩百八十五名應接受衛生局處遇治療、降低再犯的性侵加害人拒不接受治療，成為社區高風險「未爆彈」，卻不見台北市社會局、衛生局、警察局等單位共祭鐵腕並加強列管，導致廣大婦女陷於危險之中。

繳納罰金比例不到4成

王浩指出，據警察局統計，北市於二○一五年至二○二○年共發生兩千兩百五十五件性侵案，高達兩千兩百八十三人被害，且近年案件發生及被害人數均明顯攀升，光是去年發生四百八十七件就較二○一五年的三百四十九件高出一．四倍，為避免性侵加害者再犯，六年來共兩千三百九十名性侵犯遭裁定應接受衛生局處遇治療。

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但王浩調閱資料發現，此六年間竟有兩百八十五名性侵犯拒絕接受治療，其中更有超過三成比例被列為高度再犯風險者，而衛生局雖共祭出三百三十八件罰單，但每件裁罰金額僅一萬元，且繳納數僅一百四十件、比例不達四成，顯見當前裁罰機制毫無嚇阻力，令這些加害者囂張抗拒治療。

市警局︰配合評估 調整查訪密度

北市警局長楊源明表示，為預防復歸社區的性侵害加害人再犯，將依據性侵害犯罪防治法第廿三條規定，落實辦理性侵害加害人之登記、報到作業與查訪工作，除加強與衛政及社政單位之聯繫通報，並配合衛政機關再犯危險評估等級調整查訪密度，以防制再犯。

但王浩認為，不願接受治療、又有高再犯風險的性侵加害人宛如社區高風險「未爆彈」，但北市主責性侵防治的警察局、衛生局、社會局之間橫向溝通聯繫不佳，甚至連再犯通報人數資訊都有落差，顯見疏於作為，呼籲北市府應針對拒絕接受處遇治療的加害人採取更積極手段，並加強局處網路聯繫，才能保障市民安全。

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