《疫情穩定 疫苗打氣不佳》因應春節返國人潮 醫師催打疫苗

醫師施勝桓（左）強調，疫苗有打有保佑，這輪疫苗開放民眾自行到合約院所預約施打，會更方便，提醒民眾第一、二劑都應打好、打滿。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/08 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕疫情趨緩導致疫苗出現打氣不佳，台中市第十三輪BNT及AZ疫苗第二劑預約率分別約五成八及七成一，比以往幾乎百分百秒殺預約相差甚遠，也出現爽約，中央也開放全國不滿一瓶人數仍能開瓶施打，希望提升打氣則有待考驗，醫師呼籲入冬天氣寒冷、及因應春節返國人潮及完整接種兩劑疫苗能有效防疫，仍應儘快接種。

疾管署疫苗諮詢委員、台中榮總兒童感染科主任陳伯彥也建議，面臨新冠病毒不斷變種、Delta變種病毒傳染力增強，建議全民疫苗涵蓋率應提升至八成、第二劑也能儘快打到六成。

請繼續往下閱讀...

第十三輪疫苗從五日開打至十二日，中市各提供AZ疫苗十一萬五千零八十四劑、BNT有二十二萬四千零三十七劑，到合約醫院四十三家及三百七十八家診所接種，也開放四十三家快打站五天施打，不過部分快打站預約率不佳，甚至有一個上午不到五十人、甚至僅二十、三十人預約，將依快打站指揮官評估，可能調整預約民眾到其他時段或地點施打。

醫師全聯會副秘書長林恆立指出，平台爽約者約一成，整體預約施打人數只剩之前的三成，打不完的疫苗只能還回衛生局，雖然中央開放不滿一瓶人數能開瓶，但為減少浪費仍儘量湊滿人數再開。

衛生局對此表示，疫情趨緩再加上施打管道多，「想打的都滿足了」，因此打氣不如以往，醫師施勝桓強調，疫苗有打有保佑，入冬後天氣變冷，加上因應農曆春節回國人潮，這輪疫苗開放民眾自行到合約院所預約施打，會更方便，提醒民眾第一、二劑都應打好、打滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法