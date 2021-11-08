后豐鐵馬道段九號隧道 封閉修繕

后豐鐵馬道九號隧道頂拱壁體出現局部混凝土剝落情形，十一月八日起至十九日（除例假日十一月十三日至十四日不封閉），將全線封閉改善。（觀旅局提供）

2021/11/08 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后豐鐵馬道九號隧道近花樑鋼橋端頂拱壁體，因出現局部混凝土剝落情形，台中市觀光旅遊局為維護遊客騎乘安全，十一月八日起至十九日（除例假日十一月十三日至十四日不封閉），將全線封閉進行隧道頂拱改善補強工程。

除例假日外 封閉至19日

觀旅局提醒遊客在整修期間暫勿前往，建議可改往其他騎乘路線，如東豐自行車綠廊，行經石岡水壩、東勢客家文化園區等景點，欣賞「綠色的大甲溪」沿線自然生態及景觀建築。

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觀旅局表示，市府編列一千萬元進行后豐鐵馬道段九號隧道修繕、夫妻樹廣場周邊維護及植栽綠美化，以提升騎乘環境，今年七月完成隧道內長年塵土堆積及牆面青苔清潔工作，但施工過程發現九號隧道近花樑鋼橋端頂拱壁體有局部混凝土剝落情形。

因此，為維護后豐鐵馬道的騎乘安全，九號隧道除例假日十一月十三日至十四日不封閉外，十一月八日起至十九日止，將全線封閉進行隧道頂拱改善補強工程，完工後除了為在地居民及遊客帶來更舒適休閒遊憩，也能安心享受騎乘樂趣。

后豐鐵馬道九號隧道，興建於西元一九○八年，全長一點二公里，是台鐵舊山線最長的一座隧道，隧道南口由日治時代第五任總督佐久間左馬太題字「氣象雄深」；隧道北口則有民政長官後藤新平題字「潛行不窒」。

騎乘后豐鐵馬道除可欣賞大甲溪沿岸風光，還可體驗特殊的隧道穿越經驗，單車之旅既豐富又令人驚豔。

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