顏清標爆欠債脫產 林靜儀︰藉選舉改變不公

民進黨參選人林靜儀（右）昨天在市議員張家銨（左）陪同下，出席大肚宮廟行程逐桌拜票。（記者陳建志攝）

2021/11/08 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕台中第二選區立委補選，民進黨徵召的林靜儀，昨天從早到晚拜票行程滿檔，全力爭取民眾支持。對於大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭爆料，欠債六千多萬沒還，並疑似脫產給長子顏寬恒，則希望藉由接下來選舉的檢視，或者地方文化的改變，讓這些不公平的事情慢慢改變，讓地方民眾不用再害怕；被問到如果最後對手確定是顏寬恒，則說「大家都不會意外呀」。

林拜票行程啟動 從早跑到晚

林靜儀接受民進黨徵召後啟動競選拜票行程，昨天一早先到烏日參加中華民國職能治療師公會全國聯合會的會員代表大會，接著在市議員張家銨等人陪同下，從中午到晚上，接連出席大肚合興宮趙子龍聯誼會會長交接、大肚蔗廍福德宮晚宴、大肚李府宮平安福宴，展現親切、柔軟身段，逐桌跟民眾拜票，不少民眾也開心和她合照。

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昨天下午並出席台中市忘憂草協會舉辦的「翻轉新女力︱社會參與面面觀」研討會，和現場與會的住民分享兩性平等的觀念，她表示，根據聯合國統計，一個國家如果性別平等，那個國家發展會比較好，遇到類似武漢肺炎等挑戰時，生存力也會更好，呼籲男生女力一起為國家努力為社會做事。

林靜儀並證實，競選總部主委為前交通部長林佳龍，總幹事則是前立委陳柏惟，競選總部也確定設在陳柏惟的烏日服務處，強調因林佳龍是前台中市長對於地方熟悉，因此找他擔任主委，接下來將會民進黨和台灣基進合作，共同打贏這場選戰。

被問對手若是顏寬恒 林︰不意外

對於大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭爆料，欠債六千多萬沒還，還脫產給長子顏寬恒，由於顏家並未回應，林靜儀昨受訪時笑稱「他們的煩惱真的不是我們能理解的」，希望藉由接下來選舉的檢視，或地方文化的改變，讓這些不公平的事情慢慢改變，地方民眾也不用再害怕。

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