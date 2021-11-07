小校轉型 教局將成立教育創新實驗室

福山國小轉型德拉楠民族實驗小學，是新北市第一所泰雅族原住民族教育實驗學校。（新北市教育局提供）

2021/11/07 05:30

議員提「一偏鄉一實驗教育」作法 侯友宜樂見其成 但要克服法令限制

〔記者何玉華／新北報導〕受到人口外移及少子化影響，新北市偏鄉學校的學生人數逐年減少，學生人數在一百人以下的有五十三校，市議員陳儀君提出「一偏鄉一實驗教育」作法，建議將五十人以下的小校轉型成實驗學校；市長侯友宜表示認同，但要先克服實驗學校數量比例的法令限制，指示教育局研議。教育局長張明文說，將成立「教育創新實驗室」，作為推動實驗教育的專責單位。

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坪林國中改實驗學校 吸引外地生

陳儀君指出，許多偏鄉行政區的人口外移嚴重，再加上少子化衝擊，偏鄉小校轉型發展已刻不容緩，以一一○學年度坪林國中改為實驗學校為例，超過三分之二的新生並非本地人，成功吸引外來人口，建議市府將五十人以下的學校朝向「一偏鄉一實驗教育」推動。

她舉例說，偏鄉學校的老師流動率高，讓家長不放心，不如尋找可以配合的教育團隊，推動公辦公營或公辦民營的實驗學校，在平溪區的十分、平溪、菁桐三所國小，學生合計僅六十九人，在雙溪區的柑林、牡丹、上林三校合計只有五十二人，都可以在當地選擇一所學校試辦實驗學校。

侯友宜表示，在偏鄉小校辦理實驗教育的構想很好，可吸引更多人到偏鄉有特色的學校就讀，也可解決實驗教育場域難找的問題，只要能突破法令限制，對於推動「一偏鄉一實驗教育」樂見其成。

先協助發展有在地特色實驗課程

張明文指出，根據現行法規，實驗學校不能超過同一階段總校數的百分之五，新北市目前已有忠山實驗小學、猴硐蒙特梭利實驗小學、德拉楠民族實驗小學、坪林實驗國中、石門實驗國中五校，按照法令，新北市實驗學校的額度是國小十所、國中三所、高中職一所，將成立「教育創新實驗室」，透過行政、研究、師資培育整合，建立系統化的實驗教育專責推動單位。

張明文說，實驗教育需要家長、老師、學生及社區民眾凝聚共識，非一蹴可幾，會持續輔導學校並提供協助，目前先協助發展有在地特色、教學創新、跨領域的實驗課程。

坪林實驗國中以美國知名學者N.Noddings的關懷倫理為理念基礎，今年新生超過三分之二非本地生。（新北市教育局提供）

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