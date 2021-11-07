雲林企業外展接種服務 首日560人施打

雲林啟動「企業外展接種服務」，雲林科技工業區員工一起來打疫苗。（記者詹士弘攝）

2021/11/07 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣衛生局為提升疫苗接種涵蓋率，啟動「企業外展接種服務」，媒合轄內合約疫苗機構，昨天在雲林科技工業區服務中心設置接種站，為工業區內廠家員工進行集體接種服務。目前雲林縣第一劑疫苗施打率已逾七成，十二歲以上民眾施打率更逾七十七％。

衛生局表示，雲林縣全人口第一劑疫苗施打率為七十一．三％，超越中央指揮中心的社區防疫安全目標的七十％，第二劑施打率也有卅六．八％，也高於全國平均卅五．四％，十二歲以上民眾施打率也逾七十七％。

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移工也接種 翻譯員協助醫師問診

衛生局為了提高疫苗施打涵蓋率，昨天更啟動「企業外展接種服務」，將接種服務從社區擴展至企業團體，媒介醫療院所與企業團體合作，在雲林科技工業區為工廠員工施打疫苗，由於其中有不少是外籍移工，現場還聘請八名翻譯人員，協助醫師完成問診。

各家工廠也相當配合，集結員工及移工一起到中心施打，除方便移工，也讓時間難以配合自行施打疫苗的本地勞工，可以就近接種。

衛生局長曾春美表示，後續會依中央配送的疫苗種類、數量，提供縣民多元多管道的接種方式，除鼓勵縣民登入一九二二預約平台進行登記，由各鄉鎮市一○三家醫療院所提供便民服務外，也會主動出擊，依各鄉鎮特色規劃接種作業，加強社區催注，提供鄉親更便利的接種。

另外，只要職場、機關、企業，登記接種達人數百人以上，就會媒合醫療院所提供外展接種服務。曾春美表示，昨天約有五六○人完成疫苗接種，並依民眾及移工事前的意願調查，分別施打ＡＺ與ＢＮＴ兩種疫苗；衛生局會持續推動「企業外展接種服務」，目前已有包括福懋企業、六輕、元長及大埤工業區與衛生局接洽，但如果人數不及百人，則會媒介到醫療院所接種。

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