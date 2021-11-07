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    高雄》青年夜市重新開幕 湧入3萬人

    人氣攤位天還沒黑，已經先大排長龍。（記者陳文嬋攝）

    人氣攤位天還沒黑，已經先大排長龍。（記者陳文嬋攝）

    2021/11/07 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄三大觀光夜市之一青年夜市昨回歸鳳山，重新開幕人潮爆滿，現場湧進三萬人；業者感動表示，這是疫情爆發以來最多的人潮，已經達到過去業績的一半，期望在中央五倍券、市府加碼高雄券、夜市券加持下，有信心恢復到過去榮景。

    慶重新開幕 消費摸彩吸人氣

    青年夜市已有二十多年歷史，歷經六度搬遷，昨重回鳳山，三千坪土地規劃七條街、停車場，一六五個攤位吸客三萬人，許多攤位大排長龍，民眾消費還能摸彩，最大獎是價值五萬元麻將桌，綜藝天王吳宗憲也到場與民眾同樂。

    經發局也將於本月二十九日推出第二波商圈夜市券。夜市力搶商機，並與業者合推行動支付，每個攤位都能使用，讓民眾消費更方便。

    吳小姐是老顧客，昨帶著女兒到場支持。她說，青年夜市是高雄ＣＰ值最高的夜市，在地高雄人都很喜歡，東西好吃、價格便宜、選擇多樣性，物超所值且包辦食衣行，吃喝玩樂也應有盡有，她每週逛一次，甚至為了夜市，想從楠梓搬來鳳山住。

    凱旋夜市招商 明年七月回歸

    青年夜市主委劉坤松表示，評估疫情進入尾聲，逆勢操作擴大規模，除了讓青年夜市回歸鳳山，主打在地客源，現有凱旋夜市還有一百多攤，將引進日本及百貨公司等高品質、平價化攤商，目前招商中，預計明年七月推出，全力搶攻觀光客。

    大高雄觀光商圈總會理事長主委劉昭智指出，全國夜市受到疫情影響，人潮只剩下二至三成，高雄防疫有成，人潮逐漸恢復到五至六成，預期在高雄券、夜市券加持下，有信心翻轉高雄庶民經濟。

    人氣攤位大排長龍。（記者陳文嬋攝）

    人氣攤位大排長龍。（記者陳文嬋攝）

    青年夜市昨在鳳山重新開幕，三千坪土地人潮爆滿。（記者陳文嬋攝）

    青年夜市昨在鳳山重新開幕，三千坪土地人潮爆滿。（記者陳文嬋攝）

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