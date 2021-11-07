大溪草嶺溪疏濬破壞「壺穴」 地方嘆可惜

大溪區草嶺溪由水務局辦理整治，壺穴卻遭石頭填封。（陳治文提供）

2021/11/07 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府水務局辦理大溪區草嶺溪疏濬工程，雖採用生態工法，卻疑似未調查溪床地貌，重機具破壞部分「壺穴」地形，引來非議；水務局水利工程科長蘇鴻昨天受訪表示，已向水利署提報全流域的治理規劃，近期邀請地方討論，兼顧防洪安全及環境生態永續發展，盼能亡羊補牢。

水務局︰已提報治理規劃

草嶺溪屬大漢溪北側直排區，上游流經慈湖、頭寮地區，順和橋下游段約五百公尺，溪床凹凸不平、坡度又高，加上水量大、流速快，形成渦流鑽磨河床，經年累月產生大大小小的壺穴景觀，是魚、蝦棲身之處。

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因大溪區美和里民向水務局反映草嶺溪久未整理，水務局上個月調派機具進駐疏濬、清理雜草，將溪床內石頭以「複式斷面」堆砌，保護河道兩旁基礎，防止溪水沖刷，共整理一點五公里長，今日完工。

長期關注生態保護的前大溪鎮長林嬉達說，市府美意疏濬，卻因事前未完善調查，導致順和橋下游有部分壺穴被石塊填封，遠望光禿禿一片，魚、蝦頓失悠遊、躲避之處，如此作法值得商榷。

市議員陳治文昨邀水務局官員、林嬉達會勘時大嘆可惜，質疑水務局在不知地形全貌下填平壺穴，破壞了自然景觀，她呼籲政府、民眾一同維護溪流原始景觀的特性。

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