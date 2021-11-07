照顧確診者、服務偏鄉 桃園65位醫師、醫事人員獲表揚

獲頒桃園市優良醫師與各類醫事、藥事人員的醫師吳立民（左）、醫師孫弘（中）、呼吸治療師賴竽璇（右）。 （記者周敏鴻攝）

2021/11/07 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院呼吸治療師賴竽璇，於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻期間，每天穿上「兔寶寶裝」防護衣超過六小時，要憋尿、忍住飢渴，只為妥善照顧每位重症插管的確診病患，無私奉獻的表現，昨獲頒發「桃園市優良醫師與各類醫事、藥事人員」獎項肯定。

呼吸治療師賴竽璇 日穿防護衣六小時

表揚大會昨在桃園市政府綜合會議廳舉行，市長鄭文燦一一將量身訂製的公仔娃娃獎座頒給六十五受獎者，其中，復興區衛生所醫師孫弘在原鄉部落提供巡迴醫療服務已六年多，他是出身台東縣的卑南族原住民，深知原鄉醫療匱乏，雖每天上班往返新北市板橋住家與復興區衛生所，舟車勞頓不在話下，但他樂此不疲，一心提升原鄉的醫療品質。

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醫師孫弘 原鄉部落服務六年多

敏盛綜合醫院醫師吳立民熱愛路跑，二○一四年參加「北馬雙溪櫻花馬拉松」，揹著重三‧五公斤的自動體外心臟去顫器（AED）跑完全程四十二公里，成功帶動台灣路跑活動增加醫療人員與設備陪跑全程的風氣，令人感佩，昨也獲表揚。

醫師吳立民 揹AED跑馬拉松

鄭文燦強調，桃市醫療團隊除維持醫療服務，疫情期間積極防疫與疫苗接種等工作，是幫助政府守住國門與社區的關鍵要角，以曾赴蘭嶼為居民執行肺功能檢查的賴竽璇為例，武肺疫情爆發後，積極照顧每位重症病患，曾接觸到聽語障人士，她耐心找來白板寫大字報與對方溝通，展現視病如親的態度。

「跟武漢肺炎好像很有緣。」賴竽璇分享照顧病患的心情說，桃醫收治的第一、二位確診重症病患，剛好都輪她值班，五到七月間桃醫負壓病房的十二名重症病患，也都由她負責呼吸治療，她妥善照顧每位病患，就盼他們能早日康復。

桃園市長鄭文燦（前排左五）出席「桃園市優良醫師與各類醫事、藥事人員」表揚大會，向每一位桃市醫療團隊的成員致謝。（記者周敏鴻攝）

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