傳承新竹經驗 林智堅市政專書發表

首部市政專書「新竹市跳級生」。（記者蔡彰盛攝）

2021/11/07 05:30

「新竹市跳級生」分享竹市建設獲國內、外120件大獎肯定 打造宜居、創新、永續城市

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅與新竹市政府推出首部市政專書「新竹市跳級生」，昨天在實踐大學舉辦新書發表會，林智堅分享市府建設獲國內、外一百二十件大獎肯定的新竹經驗並感謝市政團隊的付出。

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林：重新規劃零散公共空間

林智堅說，新竹具備非常好的條件，但公共空間零散，他上任後重新規劃，希望不只是創造台灣的新竹，而是站在與全世界比較的高度，重新形塑城市新樣貌，創造「宜居、創新、永續」城市，讓公共建設與人民緊密相連，小到公廁、大到都市景觀，執行公共建設，讓城市更亮眼。

盼將新竹經驗 帶到其他城市

「我們的努力讓城市被看見，期待藉由這七年，讓人重新認識這座城市，很幸運老天爺給我這個機會，讓城市很不一樣」林智堅說，任期剩下四百多天，還有很多工作要做，必須加緊腳步。若未來有機會合併升格，盼能將新竹治理模式累積而成的新竹經驗帶到其他城市！

減法設計 讓公共建設更吸引人

林智堅以新竹公園為例，分享公共建設獲獎秘訣，他說，「減法設計」思維讓公共建設規劃不過度設計，並納入維管難易度、考量使用性，更重要的是打造吸引人「一來再來」的空間。

遠見雜誌社社長楊瑪利說「沒到新竹插旗，就稱不上台灣當紅建築師！」見證林智堅市政團隊創造奇蹟飛躍成長，猶如「跳級生」；實踐大學校長丁斌首說，林智堅是潛力績優股，期望未來繼續努力，為台灣創造更美好的未來。

建設成果 實踐大學大直校區展出

「新竹市跳級生」發表後，「城市建設成果展」也自即日起至十四日在實踐大學大直校區展出，透過攝影集、建築模型具象化呈現書中內容，以步行城市、水岸、新校園等為主題，讓新竹市的創新與活力被看見。

新竹市長林智堅與新竹市政府推出首部市政專書「新竹市跳級生」。（市府提供）

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