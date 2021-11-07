好天氣帶動 南投風景區遊客爆多

清境農場六日遊客很多，青青草原和觀山牧區都擠滿人，連步道上的遊客都是一個接一個。 （清境農場提供）

2021/11/07 05:30

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕振興五倍券和加碼抽的農遊券、國旅券帶動出遊意願，加上週一、週二會有立冬後第一波冷空氣抵台，很多人把握變天前的晴朗週休假日出遊，合歡山、清境昨日遊客潮湧現，停車場也都停滿，清境農場入園數逾五千人，場方人員透露，有不少遊客使用五倍券買門票或農特產品；而溪頭昨日也是人潮和車潮多，其中還有參加車聚的超跑群，但未塞車，整日遊客總計約七千多人。

停車場呈現停滿車狀態

氣象局預報入冬後首波冷空氣預測週一、週二會到台灣，昨日中部陽光露臉，經常起霧下雨的合歡山，也是晴朗乾燥好天氣，從凌晨到黃昏山上都有遊客，包括昆陽、武嶺、合歡山遊客中心、小風口等停車場都是呈現停滿車的狀態，武嶺亭則遊客上上下下沒有停過。

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農遊券、國旅券帶動出遊意願

清境地區也一樣遊客很多，清境農場青青草原入園人數到下午四時已五千多人，清境農場人員表示，振興五倍券及加碼抽的國旅券、農遊券都有帶動這個週休假日的出遊意願，用五倍券買門票的不少。而這兩週來則天天都有遊覽車載客到清境地區遊玩，讓旅宿業者頗為開心。

溪頭 約有七千多人進場

溪頭昨日為第二及第三停車場，變為電子化作業啟用的第一個假日，上山遊客很多，車潮雖多但未出現塞車，園區整天約有七千多人進入。而溪頭旅宿業者為吸引遊客，也都配合祭出消費折抵停車費的優惠措施，如明山妖怪主題飯店消費滿五百元，便可折抵一小時停車費。

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