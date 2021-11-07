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    花蓮四八高地電桿地下化 重現天際線

    台電將七星潭四八高地至台灣菸酒公司花蓮酒廠後方路段的五十多支電桿全數地下化，重現遼闊天際線。（台電提供）

    台電將七星潭四八高地至台灣菸酒公司花蓮酒廠後方路段的五十多支電桿全數地下化，重現遼闊天際線。（台電提供）

    2021/11/07 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣投入「太平洋左岸宜居城市─美崙綠網營造計畫」，榮獲建築界奧斯卡「國家卓越建設獎」金質獎，台電花蓮區營業處在今年年中配合將七星潭四八高地至台灣菸酒公司花蓮酒廠後方路段的五十多支電桿地下化，目前一‧五公里路段已全數完工，重現遼闊天際線。

    花蓮縣政府推動美崙綠網計畫，提升市容景觀，台電配合執行「花一九三線縣道高幹架空線路下地管路工程」，耗資二千六百多萬元，將七星潭四八高地至花蓮酒廠後方路段架空桿線，改以地下電纜供電。

    台電公司花蓮區處長吳耀民說，電力地下化工程複雜，一‧五公里路段共分二階段施工，歷經規劃設計、道路開挖申請、電力管路埋設、電力變壓器及開關箱設置、高低壓地下電纜佈設及架空電線桿移除等。共拆除水泥電桿五十餘支及架空高低壓電線約一萬公尺，並佈設高低壓地下電纜約一萬五千七百公尺。

    吳耀民說，在台電人員努力下，供電設施地下化工程甫於十一月五日完工，也邀請縣長徐榛蔚參加架空電桿拆除儀式，未來該路段除可提高供電可靠度外，更提升整體市容景觀，營造太平洋左岸宜居城市。

    縣府表示，這次在美崙綠網營造計畫中，主要改善一九三線縣道九公里至十‧五公里路段，配電線路已改成地下化纜線，讓人行道鋪面與天際線景觀更舒適美觀，提升縣境道路的環境品質。

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