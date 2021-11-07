林燈基金會贊助 宜商學子作品獲專利

林燈公益文教基金會昨舉行宜蘭高中職獎助學金頒獎典禮，有九所學校六十名學生獲獎。 （林燈基金會提供）

2021/11/07 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕林燈公益文教基金會昨舉行宜蘭高中職獎助學金頒獎典禮，有九所學校六十名學生獲獎。其中，宜蘭高商資訊科六名同學，以結合物聯網與個人生理感測數據，研發出「居家健康照護智慧機器移動裝置」，獲得經濟部專利證書授權，展現宜蘭學子智慧科技研發的軟實力。

「林燈蘭青培育計畫」鼓勵學子適性多元發展，不論數理體育或藝術、個人或團體，只要提出創新完整計畫，就有機會獲得贊助。自二○一七年啟動至今，投入金額達三六九八萬元，核准一一六件申請案。

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其中最令人振奮的是，宜蘭高商資訊科學生林昱宏、黃立顏、吳東翰、陳俊睿、易晨悅、羅俊瑋，一起研發出「居家健康照護智慧機器移動裝置」，透過這套移動裝置，可把個人的生理感測數據跟物聯網串聯，讓受照顧者的生活狀況，可以隨時受到居家健康照護。

另，羅東高工今年成功申請獎學金的陳世昂同學，在「網路佈建五十一屆全國技能競賽」北區分區技能競賽青年組奪下第一名，全國決賽拿下銅牌殊榮。

中保科技集團總裁林孝信，為回饋照顧宜蘭家鄉子弟，今年加碼「蘭燈之星」計畫，首度結合「林燈文教基金會」及「中保文教基金會」共有資源，推出「蘭燈之APCS培育計畫」、「蘭燈之英檢培育計畫」。

「蘭燈之星」計畫於今年開始執行，就投入超過一千一百萬元預算，「英檢培育計畫」由蘭陽女中曾璧光校長擔任總召，「APCS培育計畫」，則邀請宜蘭高中張以方校長擔任總召；今年這兩個計畫，輔導同學考取逾百張證照，打造宜蘭數位教育生態圈。

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