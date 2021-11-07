宜縣重大工程 7案執行率未過半

宜蘭縣兩千萬元以上重大工程，有七案計畫經費執行率未達五十％，圖為其中一案，即消防局特搜大隊及礁溪分隊廳舍重建工程。 （記者蔡昀容攝）

2021/11/07 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣兩千萬元以上重大工程，有七案計畫經費執行率未達五十％。縣議員陳福山說，至今還有這麼多工程執行率未達一半，真的「太扯了」，經過一段時間，施工原料漲價，很可能導致經費增加，縣府要做好進度管控。縣政府表示，各案進度未達五十％各有原因，會持續監督管控，若因物價漲幅而受影響的案子，會調整預算執行。

議員要求縣府做好管控

陳福山指出，離年底只剩一個多月，宜蘭縣政府兩千萬元以上重大工程，竟然還有七案執行率未過半，「怎麼會還沒做完，太扯了」，工程一直拖、時間一直拖，但通貨膨脹不等人，原物料會漲價，工程費會增加，縣府應克盡職責做好監督工作，要即時發現廠商問題，不要工程拖了、原物料漲了再來追加預算。

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根據縣府十月底提供資料，共有七案進度未達一半；包含宜蘭縣立圖書館新建工程、宜蘭縣第二行政中心新建工程、養殖漁業振興計畫（新崙排水支流、大富二輪一中排、大富排水支流改善工程）、建構安全永續漁港計畫、水產養殖排水治理、宜蘭市文昌路、同慶街及環河路等E幹線雨水下水道新建工程、消防局特搜大隊及礁溪分隊廳舍重建工程。

縣府：針對延宕原因協助解決

縣府說明，經費執行率並不等於工程實際施工狀況，有時候是廠商請款行政程序較慢，不過工程延宕也是原因之一，各案情況不同，有的是招標不順，有的是土地徵收出現問題，另外受疫情影響，缺工情況更加雪上加霜，原物料上漲也都可能影響。

縣府指出，工程發包設計是用原物料時價計算，到招標之前，若原物料漲幅大，廠商不敢投標，導致招標不順利，工程進度就得往後延，另一種情況是，原物料上漲，得標廠商施工有困難，縣府可透過減項執行減少支出，或另找經費來源提高預算，藉此讓工程繼續執行。

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