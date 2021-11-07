看好府城觀光商機 旅宿酒店搶進

安平雅樂軒位在億載金城公園對面。（記者洪瑞琴攝）

2021/11/07 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕看好台南觀光旅遊市場，明年有福爾摩沙遊艇酒店、雅樂軒、禧榕軒三家大飯店插旗台南版圖之外，去年熄燈的大億麗緻酒店，也傳出將由國內品牌集團接手經營，搶進觀光旅宿商機。

傳大億麗緻酒店明年更名重開張

台南首家五星級飯店大億麗緻酒店去年六月底不敵疫情衝擊，結束十九年的營運，後續傳出多家知名飯店業與地主國泰人壽接洽，顯示對投資台南有信心，最近傳出由國內品牌大飯店集團接手，飯店將重新裝潢，更名經營，預計明年開張。

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福爾摩沙、雅樂軒、悅椿軒進駐安平

福爾摩沙遊艇酒店，位在安平歷史水景公園旁，坐擁水岸好風光，規劃二百多間客房，預估帶來安平在地三百個以上就業機會，且因鄰近水景公園遊艇碼頭，未來結合遊艇水上休閒活動，是繼大員皇冠酒店之後的安平新地標。

在安平區億載金城對面的雅樂軒，是美國萬豪國際品牌體系，建築設計風格新穎，融入安平古早繁盛時期的越洋帆船元素，規劃一一五間客房。

安平區還有亞果遊艇城與悅榕跨國集團合作興建悅椿軒酒店，以及安平港水岸複合觀光遊憩B區有南仁湖投資「海洋之丘」渡假城，安平旅宿業將進入「新戰國時代」。

另一家國內品牌禧榕軒，則位於北區成功路上，鄰近台南火車站，客房數規劃一百多間，也預定在明年開張，因此台南明年至少有四家大飯店新開張，房間數起碼新增八百間。

市府觀光旅遊局表示，台南歷史文化豐富，生態旅遊多元化，旅宿市場需求旺盛，不論哪家品牌飯店進駐都樂見其成。

福爾摩沙酒店坐擁安平美麗水景。（記者洪瑞琴攝）

禧榕軒飯店位在北區成功路，鄰近台南火車站。（記者洪瑞琴攝）

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