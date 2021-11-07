新化演藝廳重啟 迎亞太管樂節

新化演藝廳去年五月進行整建，工程近期順利完工，昨也舉辦「入厝」落成啟用儀式。（記者萬于甄攝）

2021/11/07 05:30

〔記者萬于甄／新化報導〕歷經一年多，新化演藝廳後舞台整建工程順利完工，昨由市長黃偉哲主持啟用，將扮演新化區藝文發展的火車頭，並由多組展演團體演出搶先體驗，為十三日至十二月廿六日的亞太管樂節預先暖場。

後舞台整建工程順利完工

新化演藝廳啟用至今已經十一年，是台南山區藝文推動的重鎮，但因原先是以地方活動中心做規劃，因此舞台後方部分硬體條件有所限制，台南市文化局獲前瞻計畫補助，去年五月展開演藝廳後舞台的整建工程，日前完工。

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黃偉哲說，新化演藝廳門面要顧，內在更要優，原有的後舞台空間深度過淺且無側台，空間有所不足，因此去年加緊進行整修，以提供大新化地區一個優質的動靜態展演場域，相信整建後的新化演藝廳，可讓新化、左鎮、山上等形成一個很好的觀光帶、表演帶。

多組展演團體演出搶先體驗

台南市文化局長葉澤山指出，新化演藝廳後舞台整建工程，由文化部補助經費，原編列兩千多萬，但近年因營建成本漲價，最後以三千兩百五十萬進行整建，重新規劃演藝廳內部空間及擴建，增設演員休息室、等待區及二樓排練室等場域為主，啟用後可提供表演團隊更友善的使用場地。

新化演藝廳後舞台整建啟用後，並安排一連串展演活動，邀請新化國小管樂團、醒獅團、新化國中管樂團、渼專業舞蹈教室、黑美人舞蹈協會、台南應用科技大學流行音樂系等團體上台演出，也為即將登場的亞太管樂節暖身，歡迎民眾一起參與新化演藝廳活動。

新化演藝廳後舞台整建工程昨「入厝」儀式後，安排一連串展演活動，也讓表演者實際體驗新的後舞台空間。（記者萬于甄攝）

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