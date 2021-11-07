恆基陳雲址、簡肇明 奉獻偏鄉醫療

恆基董事長簡肇明行醫超過50年。（恆基提供）

2021/11/07 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島早年醫療資源匱乏，依賴許多老醫師無私奉獻，恆春基督教醫院前院長陳雲址及簡肇明，分別行醫超過六十年及五十年，合計超過一百一十年對患者的愛，高齡八十八歲、曾拯救許多恆春人眼疾的陳雲址笑說「期望自己能看診到九十歲」。

陳是恆春半島首位眼科醫師

曾因生病退休到美國靜養的陳雲址，因不願荒廢自己的醫術，決定來到當時沒有眼科的恆春半島，成為半島第一位眼科專科醫師。

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陳雲址醫師在恆基二十六年的行醫歲月，他不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激而造成角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人眼睛失明，讓恆春洗去「瞎子村」的稱號。

簡是兒科醫 照顧台灣尾孩童

而恆基董事長簡肇明，四十多年前了解恆春半島出生率極高，除了婦產科醫師以外，缺乏兒科醫師，便一肩擔負起照顧台灣尾孩童的責任。

兩人行醫超過60年及50年

陳雲址和簡肇明都提到，最讓人懷念的還有「上午看診，下午探訪」的時光，當時探訪範圍甚大，最南到旭海，最北到水底寮、 潮州一帶，讓許多沒有能力看醫生的病人，可以得到醫治。

恆基現任院長黃健榮表示，行醫五十年與六十年，可以看見兩位醫師對「偏鄉醫療」的堅持，不僅是恆春半島醫療歷史的說書人，更是醫者的榜樣。

陳雲址行醫超過60年。（恆基提供）

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