迪化年貨大街 明年騎樓街道仍禁設攤

台北迪化商圈年貨大街今年現場不能擺設攤位，明年將延續禁止。（記者楊心慧攝）

2021/11/07 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕受疫情影響，北市府禁止台北市迪化商圈年貨大街於騎樓與街道增設攤位，違者依「道路交通管理處罰條例」開罰，年貨大街路權自一九九六年來首度未核准，而明年的年貨大街也同樣將取消封街設攤，以線上線下串聯行銷，僅週六、日封街，但仍不能設攤，避免人車爭道，提供民眾舒適安全的逛街環境。

往年迪化商圈年貨大街期間，市府會專案申請許可店家在馬路、騎樓設攤，街道湧入大量人潮，今年疫情延燒，取消增設攤位，違者依「道路交通管理處罰條例」開罰一二○○至二四○○元，原以為民眾會不習慣，沒想到民眾反映街道更開闊更好逛，更能展現老街特色。

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台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，年貨大街商圈理監事多次開會討論，並與市府協商後，考量疫情嚴峻，秋冬可能升溫，年前國外返鄉潮提高疫情管控考驗、年貨大街出入口多，防疫管制困難、消費市場轉變，協助實體商圈開發多元銷售型態是大趨勢等，決定延續禁設攤規範。

徐慶棋指出，二○二二年貨大街不是停辦，而是轉型，年節氛圍的妝點都會維持，甚至擴大妝點，他坦言商圈內針對禁設攤有不同意見，但疫情風險下，加上消費市場快速轉變，因此將爭取更多資源，讓年貨大街轉型後更有競爭力。

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