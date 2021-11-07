《民進黨台中市長人選》蔡其昌︰不用急 何欣純︰尊重黨

2021/11/07 05:30

〔記者歐素美、蘇金鳳／台中報導〕台中市昨天舉辦公投說明會，但媒體還是關注民進黨台中市長人選，也是民進黨台中市長熱門人選的立法院副院長蔡其昌昨天受訪表示，現在大家忙著公投及中二選區補選的事情，黨會按照黨的機制、時程，不用急，按部就班，而被基層拱出來參選的立委何欣純表示，一切還是尊重中央黨部提名機制，因為徵召權在黨主席，若黨中央徵召她參選，身為黨員及台中市民責無旁貸。

蔡其昌昨天出席大甲公投說明會受訪時表示，現在大家忙著公投及中二選區補選的事情，黨會按照黨的機制、時程，必須先通過提名，最近才剛通過徵召的辦法，黨在六都或縣市長的布局有整體的考慮，不是誰表態要選或誰怎麼樣的問題。

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蔡其昌說，現在要先來關心攸關台灣未來前途的公投，把人民關心的事情做好、把國家的發展做好，這不就是在選舉？在取得人民的認同嗎？所以不用急，按部就班，不管最後徵召誰，一定都是民進黨最強最優秀的人，全黨都會支持。

此外，何欣純在大里場受訪時表示，一切尊重黨中央的提名機制，因為日前黨中央才確定是六都市長候選人都是徵召，徵召權利在黨主席，一切尊重。

何欣純指出，很多基層都希望儘速決定市長人選，以利選戰的節奏，接下來有四大公投及中二選區補選，種種事宜，基層都就希望儘速決定市長人選，讓市長這個領頭羊，有母雞來帶動，一直拚到明年的市議員選情，一路贏到底。

她表示，若徵召自己，因為自己是黨員也身為市民，為了台中市責無旁貸。

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