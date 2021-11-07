后里馬場重新開放 一年免費入園

后里馬場蛻變全台最大馬術園區重新開放， 一年內將免收入園費。（記者歐素美攝）

2021/11/07 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕具有百年歷史的后里馬場，台中市觀光旅遊局委託「台灣休閒運動科技股份有限公司」營運，打造全台最大馬術運動教育文化體驗園區，后里馬場暨花舞館昨重新對外開放，預計一年內免費入園。市長盧秀燕表示，后里馬場樂園兼具歷史、休閒、文化、觀光，非常適合全家大小一同遊玩，歡迎大家來全台最大、最新的后里馬場旅遊。

盧秀燕表示，台中市旅遊景點豐富，今年十月更獲得國際旅宿訂房組織（Booking.com）肯定，成功入榜全球八大新興旅遊目的地。后里馬場也是去年舉辦台灣燈會及之前舉辦花博的場地，過去十年，市府花費將近百億元開發后里，未來后里馬場將以馬術為重點，成為培訓馬術競賽的重要基地。

請繼續往下閱讀...

發展親民式馬術

觀旅局表示，台灣休閒運動科技股份有限公司以發展「親民式」的馬術為目標，將馬場古蹟包含日據時代的場本部、場長宿舍等規劃成主題式餐廳、咖啡館、文創商店及展覽館，留住了典雅的日式氛圍，還可將馬術體驗推廣給大眾。為回饋民眾，后里馬場暨花舞館重新開園起一年內將免收入園費。

配合重新開園，后里馬場園區並舉辦后里馬場寫生畫畫比賽，歡迎家長帶著小朋友看馬、畫馬、認識馬的知識。昨重新開幕現場並邀請銅管五重奏、豐原國小扯鈴隊及后里知名薩克斯風樂團精采演出，還有小農與文創市集、草地音樂及馬馬藝術展覽。

可順遊周邊景點

此外，遊客還可順遊周邊觀光景點，包含麗寶樂園渡假區、后豐鐵馬道、后里森林公園、張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房、月眉糖廠、中社觀光花市及泰安鐵道文化園區、后里動物之家等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法