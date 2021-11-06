桃園楊梅火車站噪音超標 台鐵評估改善

楊梅火車站長期噪音擾鄰，地方疾呼改善。（記者許倬勛攝）

2021/11/06 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市楊梅火車站周邊住戶抱怨長期遭受火車通行噪音干擾，市府環保局經現場廿四小時測量噪音值，平均最大音量達八十七‧八分貝，超過法規管制標準的八十分貝，已函請交通部台灣鐵路管理局改善。

台鐵局秘書處施萬隆表示，會尊重地方居民建議，已委請顧問公司評估噪音改善方法，將從減少列車磨擦、施設消音牆等方向著手，未來施工時，也會減少作業擾民、交通衝擊等問題，還給民眾安心休息的空間。

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住在楊梅站後的新梅二街居民首當其衝，抱怨列車行經妨害生活安寧，尤其晨昏載貨的列車最為明顯，鄉親要求台鐵設置隔音牆多年遲無下文。

市議員涂權吉接獲民眾陳情，這個月一日邀台鐵局、市府環保局會勘，他說，楊梅區近年新增建案多，外移人口攀升，楊梅火車站前、後站均屬蛋黃區，民眾若要施作隔音門窗，估計每戶至少要十萬元，希望台鐵正視噪音擾民，從源頭解決。

依照行政院環保署「陸上運輸系統噪音管制標準」平均最大音量為八十分貝，市府環保局稽查人員會同台鐵人員實測報告日前出爐，楊梅站平均最大音量八十七‧八分貝，確實超標，噪音音源來自鐵路鋼軌、車子動力音、剎車聲等，環保局已函請台鐵局在十天內提出陳述意見，並在一百八十天內提出改善計畫書。

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