桃園總預算連年短絀 宜量入為出

新永和市場預算由二．五億元追加到四．九億元，成長將近一倍。（記者謝武雄攝）

2021/11/06 05:30

記者謝武雄／特稿

桃園市議會昨起審查桃市明年度總預算案，歲出預算規模創新高，達一四一二．六一億元，檢視桃市升格後年年預算短絀，二○一八年達一百卅七億餘元，如今舉債達四百九十億元，市府重大工程一再追加預算，是導致短絀激增原因，審計部桃園市審計處還點出桃市重大建設未編列的預算達五千億元，在此情況下，市府宜量入為出，否則若干年後，桃市負債恐將直追北、高。

桃市在二○一四年底升格直轄市後，總預算年年短絀，從二○一五年短絀十一億餘萬元，到二○一九年短絀一百零四億餘萬元，去年土地增值稅受惠於台商回流增收四十三億元，但仍短絀卅四億餘萬元，統計六年歲入歲出短絀金額達四百廿六億餘萬元。

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桃園縣升格直轄市後，人事費用大幅攀升，編制員額達六千四百五餘人，潛藏人事費用驚人，億元以上工程一百五十三件，未編列預算估達四九九八億元，另綠線捷運開始施工，當初為爭取中央同意提高自償率，未來乘客數若不如預期，導致場站開發落後，對於市府財務將會雪上加霜。

市府重大工程一再追加預算是財政惡化主因，市立美術館由廿八．五億元追加到卅四億元，市立圖書館總館由廿二億元追加到廿九億元，新永和市場從二億五千萬元追加至四億九千萬元，市府新建工程處則指美術館、新永和市場是因一再流標，只得提高單價，市圖總館則是內部裝修所致。

桃市雖是六都舉債最低的城市，成長率卻是最高，正處「轉大人」重要時刻，也是用錢最兇的時刻，仍宜量入為出，才是市民之福。

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